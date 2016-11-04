Çalışmalar tamamlandı

AK Parti'de önceki gün Başbakan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında terör ve bölgede yapılan ekonomik ve sosyal çalışmalar masaya yatırıldı. Başbakan Yıldırım, terörle mücadelenin kış aylarında da kesintisiz devam edeceğini söyledi. MYK'da halkın terörle mücadeleye destek verdiği, HDP'lilerin sokağa çıkma çağrısının bu nedenle karşılık bulmadığı belirtildi. Uluslararası camiada FETÖ'cüler tarafından algı operasyonu yürütüldüğüne dikkat çekilirken, uluslararası medyanın da kullanıldığı ifade edildi. MYK'da yeni anayasa ve başkanlık sistemini içeren anayasa paketi de gündeme geldi. Yıldırım, çalışmaların tamamlandığını 2 seçenekli olarak hazırlanan düzenleme ile ilgili gelecek hafta muhalefet liderleriyle görüşmeyi planladığını ifade etti.
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