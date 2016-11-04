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Çalışmalar tamamlandı

Çalışmalar tamamlandı
AK Parti'de önceki gün başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında terör ve bölgede yapılan ekonomik ve sosyal çalışmalar masaya yatırıldı. Başbakan Yıldırım, terörle mücadelenin kış aylarında da kesintisiz devam edeceğini söyledi. MYK'da halkın terörle mücadeleye destek verdiği, HDP'lilerin sokağa çıkma çağrısının bu nedenle karşılık bulmadığı belirtildi. Uluslararası camiada FETÖ'cüler tarafından algı operasyonu yürütüldüğüne dikkat çekilirken, uluslararası medyanın da kullanıldığı ifade edildi. MYK'da yeni ve ni içeren anayasa paketi de gündeme geldi. Yıldırım, çalışmaların tamamlandığını 2 seçenekli olarak hazırlanan düzenleme ile ilgili gelecek hafta muhalefet liderleriyle görüşmeyi planladığını ifade etti.
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