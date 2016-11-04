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’dan skandal kararı

Belçika’dan skandal PKK kararı
Avrupa, terör sevicilikten vazgeçmedi. Almanya gibi Belçika da 'lı teröristlere destek verdi. DHKP-C'li ve PKK'lı hainleri Türkiye'ye iade etmeyen , gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Belçika Mahkemesi, terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında çok tartışılacak bir karar verdi. Mahkeme, Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde olan PKK'nın faaliyetlerinin "silahlı mücadele kapsamında olduğu için terör suçu oluşturamayacağına" hükmetti. 36 PKK'lı teröristin yargılandığı davayı skandal gerekçeyle kapatan Belçika, terör konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha belgeledi.
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