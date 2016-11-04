Belçika’dan skandal PKK kararı

Avrupa, terör sevicilikten vazgeçmedi. Almanya gibi Belçika da PKK'lı teröristlere destek verdi. DHKP-C'li ve PKK'lı hainleri Türkiye'ye iade etmeyen Belçika, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. BelçikaMahkemesi, terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden RemziKartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında çok tartışılacak bir karar verdi. Mahkeme, Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde olan PKK'nın faaliyetlerinin "silahlımücadele kapsamındaolduğu için terör suçuoluşturamayacağına" hükmetti. 36 PKK'lı teröristin yargılandığı davayı skandal gerekçeyle kapatan Belçika, terör konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha belgeledi.
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