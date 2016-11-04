Almanya, yıllarca kanlı terör örgütleri PKK ve DHKP-C’ye destek çıktı. Şimdi de FETÖ için kolları sıvadı. Önce teröristbaşı Gülen’in hakim ve savcılarına kucak açtı. Bu da yetmezmiş gibi hakkında yakalama emri bulunan Can Dündar’a geçici pasaport vererek himayesine aldı
Cumhuriyet gazetesinin ekseni kaydı! Can Dündar'ın Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna oturmasının ardından değişim başladı! Gazete, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK'yı meşru gösteren yayınlar yaptı. FETÖ'nün MİTkumpası, manşete taşındı. FETÖ'nün hakim ve savcılarıyla bir araya gelen Can Dündar, FETÖ'cülerin açıklamalarına geniş yer ayırdı. PKK'lı teröristler de 'çevreci gençler' diye tanıtıldı! Savcılık ise FETÖ ve PKK propagandasına çanak tutan gazete hakkında soruşturma başlattı. Dündar, Almanya'ya kaçarken, Cumhuriyet gazetesine "terörbaskını" yapıldı.
FETÖ'CÜLERİ İADE ETMEDİ
Hakkında yakalama emri çıkartılan Can Dündar'dan boşalan koltuğa oturan Cumhuriyet'in yeni Genel Yayın YönetmeniMurat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişi, "PKK ve FETÖ adına suç işlemek"ten gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardındanTürk düşmanları ayağa kalktı. Yıllarca PKK ve uzantılarına destek veren Almanya,bu kez FETÖ için kolları sıvadı. FETÖ'nün firari savcıları Celal Kara ve ZekeriyaÖz'ü Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıklayan Almanya, Cumhuriyet'e yapılan terör operasyonunu ise "İfade özgürlüğü" kılıfıyla eleştirmeye çalıştı. Ancak kirli oyun bunlarla sınırlı kalmadı. Türkiye karşıtı her taşın altından çıkan Almanya, şimdi de hakkında yakalama emri bulunan Can Dündar'ı himayesine aldı.
SEYAHAT ENGELİ BULUNMUYOR
Almanya'nın Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a geçici pasaport verdiği açıklandı. Böylece Almanya, Dündar'ın, Türk pasaportu iptal edilsebile, yasal bir şekilde ülkede kalabilmesine ve yurt dışına seyahat edebilmesine imkan sağladı. Alman makamları tarafından yalnızca istisnai durumlarda verilen geçici pasaport, "yabancılar için seyahat belgesi" olarak biliniyor. Gri kaplı pasaport, Almanya'da "yedek kimlik" olarak da kullanılabiliyor.
CAN DÜNDAR BERLİN'DEGÖRÜNTÜLENDİ
Hakkında yakalama emri bulunan Can Dündar, Almanya'da bir bankta otururken fotoğraflandı. Dündar'ın telefonundan haberleri takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.
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