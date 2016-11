gazetesinin ekseni kaydı! Can Dündar 'ın Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna oturmasının ardından değişim başladı! Gazete, Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ ) ve PKK 'yı meşru gösteren yayınlar yaptı.FETÖ'nün hakim ve savcılarıyla bir araya gelen Can Dündar, FETÖ'cülerin açıklamalarına geniş yer ayırdı. PKK'lı teröristler dediye tanıtıldı! Savcılık ise FETÖ ve PKK propagandasına çanak tutan gazete hakkında soruşturma başlattı. Dündar, Almanya 'ya kaçarken, Cumhuriyet gazetesineyapıldı.Hakkında yakalama emri çıkartılan Can Dündar'dan boşalan koltuğa oturan Cumhuriyet'in yeni'nun da aralarında bulunduğu"PKK ve FETÖ adına suç işlemek"ten gözaltına alındı.Yıllarca PKK ve uzantılarına destek verenkolları sıvadı. FETÖ'nün firari savcıları'ü Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıklayan Almanya, Cumhuriyet'e yapılan terör operasyonunu ise "İfade özgürlüğü" kılıfıyla eleştirmeye çalıştı. Ancak kirli oyun bunlarla sınırlı kalmadı. Türkiye karşıtı her taşın altından çıkan Almanya, şimdi de hakkında yakalama emri bulunan Can Dündar'ı himayesine aldı.Almanya'nın Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a geçici pasaport verdiği açıklandı. Böylece Almanya, Dündar'ın,yasal bir şekilde ülkede kalabilmesine ve yurt dışına seyahat edebilmesine imkan sağladı. Alman makamları tarafından yalnızca istisnai durumlarda verilen geçici pasaport,olarak biliniyor. Gri kaplı pasaport, Almanya'da "yedek kimlik" olarak da kullanılabiliyor.Hakkında yakalama emri bulunan Can Dündar, Almanya'da bir bankta otururken fotoğraflandı. Dündar'ın telefonundan haberleri takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.