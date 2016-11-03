  1. FETÖ Tim'i
  2. Başkanın aracına kurşun

Zek’e Maas bağlandı

, hainlere destekte sınır tanımadı. Adalet Bakanı , ’nün firari savcıları ve ’nın Türkiye’ye edilmeyeceğini açıkladı!

Zek’e Maas bağlandı
Avrupa, terör örgütü PKK'yı yıllardır bağrına bastı. PKK'nın hainleri Avrupa'da saklandı. ise PKK'lı teröristler ile sözde elebaşlarına destek veren ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. İşte Almanya'nın PKK'dan sonra yeni bir kankası daha çıktı. Alman devleti şimdi de Fetullahçı Terör Örgütü'ne destek sağladı. Ergenekon ve Balyoz kumpasının firari savcıları olan ile da Almanya'ya kaçtı. Türkiye, Öz ve Kara'nın si için tüm delilleri hazırladı. Ancak Almanya hainliği yine anlamadı. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Öz ve Kara'nın kesinlikle Türkiye'ye iade edilmeyeceğini açıkladı. Alman bakan, halkına kurşun yağdıran hainlerin savcısı olan iki teröriste, adeta kol kanat açtı. Maas, darbeci hainleri "siyasi" olarak yorumlayıp "Türkiye'den gelen iade talepleri siyasi nedenlerle açıldı. Bu nedenle kesinlikle iade söz konusu olmayacaktır" ifadesini kullandı. Almanya Adalet Bakanı , Cumhuriyet gazetesine yönelik teröre destek operasyonu hakkında da yorum yapmaktan geri kalmadı. Maas, "Türkiye'de basın özgürlüğü yok" dedi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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