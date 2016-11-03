Türkiye ile ABD anlaştı

PYD terör örgütü Türkiye-ABD denetiminde Münbiç'ten çıkarılacak. Türkiye ve ABD ortak bir görev gücü kurararak, PYD'nin Münbiç'ten çıkarılmasını denetleyecek.

"MÜNBİÇ'İ TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, DAEŞ ve PYD ile mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları söylemişti:

"Bizim Irak ve Suriye'deki gelişmelerin dışında kalmamızı isteyenlerin iyi niyetli olması mümkün müdür? Onbinler kilometreden geleceksin, benim bir tarafta 911 kilometre sınırımız var. Türkiye Irak'ta ve Suriye'de yaşanan her gelişmenin içinde mutlaka yer alacaktır. Gerekiyorsa diplomatik ve askeri güçlerimizle oradaki kardeşlerimizin yanında bulunmakta kararlıyız.

Birileri ısrarla ÖSO ve Türkiye'yi El Bab'dan uzak tutmak istiyor. Biz DEAŞ, YPG/PYD terör örgütüyle ile bu mücadeleyi sürdüreceğiz. En kısa sürede Münbiç'i PYD'den temizlemekte kararlıyız.

PYD, MÜNBİÇ'İ YA TERK EDECEK YA BİZ ÇIKARACAĞIZ

Ya çıkıp terk edecek ya Fırat'ın doğusuna çekilecekler. Biz ABD'li dostlarımıza söylüyoruz, bizim ne PYD'ye, ne YPG'ye ihtiyacımız var; bunu birlikte yaparız. El Nusra da DEAŞ'a karşı savaşıyor ama El Nusra da terör örgütü"