  1. Eski liderlere FETÖ sorulacak
  2. "Cumhurbaşkanı, FETÖ ile tek başına mücadele etti"

ile anlaştı

ile arasında Munbiç mutabakatına varıldı. , Türk -ABD görev gücü denetiminde bölgeden çıkarılacak.

Türkiye ile ABD anlaştı

terör örgütü - denetiminde 'ten çıkarılacak. Türkiye ve ABD ortak bir görev gücü kurararak, PYD'nin Münbiç'ten çıkarılmasını denetleyecek.

"MÜNBİÇ'İ TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, DAEŞ ve PYD ile mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları söylemişti:

"Bizim Irak ve Suriye'deki gelişmelerin dışında kalmamızı isteyenlerin iyi niyetli olması mümkün müdür? Onbinler kilometreden geleceksin, benim bir tarafta 911 kilometre sınırımız var. Türkiye Irak'ta ve Suriye'de yaşanan her gelişmenin içinde mutlaka yer alacaktır. Gerekiyorsa diplomatik ve askeri güçlerimizle oradaki kardeşlerimizin yanında bulunmakta kararlıyız.

Birileri ısrarla ÖSO ve Türkiye'yi El Bab'dan uzak tutmak istiyor. Biz DEAŞ, YPG/PYD terör örgütüyle ile bu mücadeleyi sürdüreceğiz. En kısa sürede Münbiç'i PYD'den temizlemekte kararlıyız.

PYD, MÜNBİÇ'İ YA TERK EDECEK YA BİZ ÇIKARACAĞIZ
Ya çıkıp terk edecek ya Fırat'ın doğusuna çekilecekler. Biz ABD'li dostlarımıza söylüyoruz, bizim ne PYD'ye, ne YPG'ye ihtiyacımız var; bunu birlikte yaparız. El Nusra da DEAŞ'a karşı savaşıyor ama El Nusra da terör örgütü"
Etiketler: , , ,
  • 03 Kasım 2016, Perşembe 19:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar