  1. Diyarbakır’da hizmet başladı
  2. FETÖ Tim'i

Keneşnikof

Kan lobisi arasındaki ittifak bir kez daha kanıtlandı. ’nün firari haini , Diyarbakır’a kayyum olarak atanan Cumali Atilla’yı hedef aldı: “Cumali Atilla’ya şimdiden Allah rahmet eylesin!.. Yakınlarının başı sağ olsun!.. affetmez”

Keneşnikof
Terör örgütleri Türkiye'yi hedef aldı. 'cü ve 'lı hainler askerimize, polisimize ve vatandaşımıza kurşun yağdırdı. İki hain örgüt arasındaki işbirliği ise bir kez daha kanıtlandı. Terör örgütüne destekte sınır tanımayan Gültan Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı Ankara'nın Etimesgut İlçesi Kaymakamı Cumali Atilla'yı kayyum olarak atadı. Bunun üzerine FETÖ'cüler, Atilla'yı sosyal medyada PKK adına hedef aldı. Kanlı terör örgütü FETÖ'nün firari hainlerinden olan , Twitter'da sahneye çıktı. Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, Twitter üzerinden alçak bir mesaj yayınladı. FETÖ- PKK ilişkisini bir kez daha gözler önüne seren Bülent Keneş, Cumali Atilla'yı PKK adına ölümle tehdit etti: "Hasan Ölçer duruyorken kayyım atanan Cumali Atilla'ya şimdiden Allah rahmet eylesin!.. Yakınlarının başı sağolsun!.. Terör örgütü PKK affetmez."
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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