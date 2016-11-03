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Tim'i

FETÖ Timi
Almanya'dan sonra 'ye bir de 'den geldi. ABD Başkanlık seçimlerine günler kala Demokrat Parti'nin Başkan Yardımcısı adayı Tim Kaine, ilginç bir karara imza attı. Virginia Senatörü olan Tim Kaine, Washington'da onursal başkanlığını Fetullah Gülen'in yaptığı Rumi Forum'un etkinliğine destek mektubu gönderdi. daha önce de Rumi Forum'un ülkedeki tüm etkinliklerine katılmıştı.

RAGIP SOYLU
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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