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Atalay kaçtı dönmedi

Atalay kaçtı dönmedi
Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı hakkında " ve adına suç işlediği" gerekçesiyle gözaltı kararı vardı. Ancak Almanya'da bulunan Akın Atalay, resmen kaçtı. Operasyondan bir gün önce Almanya'nın Köln şehrine giden Atalay, bileti bulunan uçaktan çıkmadı. Bu arada Atalay'ın Almanya'da saklanan Can Dündar'ın yanında olduğu vurgulandı.

CEVDET ÖZDEMİR
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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