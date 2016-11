Sorguda bir bir döküldü!

Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve kimliği açıklanmayan bir polis memuru, Etkin Pişmanlık Yasasından yararlanarak itirafçı oldu.

İfadesinde cemaat ile polis okuluna başladığı sırada sınıf arkadaşlarınca tanıştırıldığını anlatan polis memuru, "İlk olarak Bursa'ya tayinim çıktı cemaatin tanıştırdığı başka bir polis memuru ile ev tutarak kalmaya başladık. Devamlı namaz kılarak dualar okuyorduk. Ev arkadaşım beni, yine bizim gibi polis memuru olan A.M. ile tanıştırdı. Birbirimizin numarasını aldıktan sonra bu kişinin evinde sohbetler düzenleniyordu. Biz de bu toplantılara katılıyorduk tamamen gizlilik içinde gerçekleşen bu toplantılarda telefonlarımızı toplanıyordu. 17-25 Aralık süreci sonrası gerçekleşen bu sohbetlerde HDP'nin barajı geçmesi gerektiği, gerekirse oy verileceği telkin ediliyordu. A.M., isimli polis memuru her ay maaşımızdan 200 ya da 300 lira alarak cemaate yardım olarak iletiyordu. Zaman ve Sızıntı gibi cemaatin yayın organlarına abone olmamız gerektiği söyleniyordu. Yine bir gün sohbet sırasında 'Artık okuma ve dua olayını kaldırıyoruz' dediler. Benim gibi polis memuru olan E.İ. isimli polis memuru telefonuma ByLock yükledi" dedi.

'FETHULLAH HOCA PEYGAMBERİMİZ İLE GÖRÜŞÜYOR'

İtirafçı polis, sohbetlere katılan N.A. isimli öğretmenin kendilerine ByLock üzerinden dua ve Fethullah Gülen'in vaazlarını yolladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunların birisinde 'Fetullah hoca, peygamberimiz ve sahabelerle uykusunda ve yarı baygın halde görüşüyor sabırlı olun' diye yazmıştı. ByLock programında bireysel ya da grup olarak sohbet etmekteydik. Ama daha çok gruplar halinde sohbetler ediyorduk."

DARBENİN ŞİFRESİ

15 Temmuz darbe girişimi ve öncesi terör örgütünün çalışmalarını da anlatan polis memuru, darbe girişiminden bir yıl önce cemaatin etkin isimlerinden olan ve kendilerine ağabeylik yapan N.A. adlı öğretmenin bir gün kendisi ve polis memuru olan arkadaşı A.M.'ye, "Sabırlı olun yeşiller bu işe el koyacak" dediğini söyledi.

İtirafçı polis şöyle devam etti:

"Biz, 'Yeşiller kim' dediğimizde elini omuzuna götürerek rütbe işareti yaptı. Biz bunun askerler olduğunu anlayınca hemen ByLock programını sildim ve sohbetlere katılmamaya başladım. Arkadaşım A.M. beni alarak N.A., isimli öğretmenin yanına götürdü. Bu kişi beni açıkça tehdit ederek, 'Sen neden ByLock'u sildin, sen mesleğini ve hayatını gözden çıkarttın galiba' dedi. Ben de çekindim artık bu programı kullanmıyoruz diyerek telefonuma 'Eagle' isimli programı yükledi. 2016 Temmuz ayına geldiğimizde, cemaat içinde bir tedirginlik olduğunu hissetim. N.A. isimli öğretmen 'Bizi toplayarak şu son 10 gün çok önemli, gece gündüz dua edin' dedi. 15 Temmuz gecesi 'Eagle' isimli programdan hiç bir mesaj gelmedi. 18 Temmuz günü de ben ve arkadaşlarım açığa alındık. Polis memuru B.Ö., beni aradı ve görüşmek istediğini söyledi. Bir çay ocağında buluştuk. Bana, 'Bu günler geçecek. Fethullah Gülen, peygamberimiz ile görüşmüş. Tutuklanırsanız alacağınız ceza ibadet sayılır' dedi. Sonra telefonuma bir temizlik programı yükledik ve her şey silindi. Bir kaç gün sonrada gözaltına alındım" diye konuştu.