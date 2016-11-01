Terör örgütüne üst düzey darbe

Türkiye'ye yönelik faaliyetlerine 2013 yılından itibaren başlayan DEAŞ, aynı yıl Türkiye tarafından terör örgütü listesine alındı. 2014 yılında DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden sonra Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli 49 kişiyi rehin almasıyla artan DEAŞ tehdidi, ilerleyen süreçte yurt dışından ülke içerisine taşındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz ve 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde canlı bombalarla düzenlenen saldırıların ardından yapılan çalışmalarda faillerin terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu ortaya çıkarken, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı ve Gaziantep'te 20 Ağustos'taki sokak düğününde canlı bombayla 58 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının da yine DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

DEAŞ saldırılarına karşı mücadele eden ve güvenliğini her geçen gün artırmaya çalışan Türkiye, terör örgütüne yönelik çok yönlü mücadele örneği veriyor.





Terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türkiye'de bugüne kadar çok sayıda kişi hakkında işlem yapılırken, sadece ekim ayında 306 kişi gözaltına alındı, 45 kişi tutuklandı.

Ülke genelinde polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü operasyonlarda ise örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bir yandan yurt içindeki operasyonlarını sürdüren Türkiye, Suriye sınırından teröristlerin geçişini engellemek için de önemli çalışmalar yürütüyor. Türkiye, sınır hattında aldığı önlemlerle DEAŞ'a geçit vermiyor.

EKİMDEKİ OPERASYONLAR

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar kapsamında, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve canlı bomba hücrelerini yöneten, eylemleri yönlendiren Mehmet Kadir Cabael etkisiz hale getirildi, bir canlı bomba yakalandı.

Terörden Arananlar Listesi'nde "Turuncu" kategoride yer alan Cabael'in, örgüt üyeleriyle genelde şifreli mesajlaşma uygulaması "Telegram" üzerinden haberleştiği ve eylem yapılacak düğün, maç, askeri sevkiyat, Alevi dernekleri, kalabalık grupların toplanacağı yerlerin araştırılması talimatını verdiği tespit edildi.

Gaziantep'te yakalanacağını anlayınca üzerindeki bombayı patlatan ve 3 polisin şehit olmasına neden olan terör örgütü DEAŞ mensubunun hedefinde, olay günü aşure etkinliği düzenleyen Gaziantep Alevi Kültür Derneği olduğu bildirildi.

Kentte geçen ay terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı.



YURT GENELİNDEKİ OPERASYONLAR

Antalya'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları belirlenen 8 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Operasyonda, adreslerde ve zanlıların üzerinde yapılan aramalarda harici bellekler, örgütsel video, resim ve yazılar ile cep telefonları ele geçirildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya ve Niğde'deki operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı oldukları iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Yurt genelinde 10-17 Ekim'de gözaltına alınan 30 DEAŞ mensubundan 24'ü cezaevine gönderildi.

Diyarbakır, Gaziantep ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Sınır hattında alınan yoğun güvenlik önlemleri sonucunda Kilis ve Gaziantep'in Oğuzeli bölgesinde Suriye uyruklu 9 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu çift tutuklandı, bir kişi de sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İstanbul'da 18 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aynı evde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi cezaevine gönderildi. Güvenlik kaynaklarınca, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde de yer aldığı belirtilen el-Hureyşi'nin, örgütün turizm bölgelerinde eylem yapmayı planladığı bildirildi.

Ankara'daki terör operasyonunda canlı bomba eylemi yapacağı değerlendirilen DEAŞ üyesi terörist ölü ele geçirildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda patlayıcı buldu. Teröristin, 1992 Adana doğumlu, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet Balık olduğu tespit edildi.

İstanbul Esenyurt ve Küçükçekmece'de 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 3 Suriyeli yakalandı.

Hatay'da gözaltına alınmasının ardından Cezayir'e sınır dışı edilmek üzere getirildiği Atatürk Havalimanı'nda kaçmak için girişimde bulunan Tunuslu DEAŞ şüphelisi, emniyet ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu zanlının yakalandığı adreste 4 kilo 410 gram güçlendirilmiş TNT, 5 el yapımı patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 5 kapsül, telefonla uzakta kumandalı 5 anahtar sistemi ve 10 pil ele geçirildi.

Kastamonu'daki operasyonda, Gaziantep'te 3 polisin şehit olduğu, 5'i polis, 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 5 Suriyeli gözaltına alındı.

25 Ekim'de Kilis'te yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu 3 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Adana ve Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21'i Irak uyruklu 28 kişi gözaltına alındı.

27 Ekim'de İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 81 kişi yakalandı.

Eskişehir merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin yakın zamanda terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

İzmir, Adana, Manisa, Konya ve Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden biri tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın güven ve huzur ortamında kutlanması için düzenlenen operasyonlarda 6 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda sansasyonel eylem yapabilecekleri değerlendirilen 5 kişi yakalandı.

MUSUL'U KURTARMA OPERASYONU

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonu devam ediyor.

Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin ortak başlatıp, uluslararası koalisyon güçlerinin destek verdiği operasyonda 26 Ekim'e kadar kentin güneydoğusunda yer alan Hemdaniye ilçesi, güneyinde Nemrud, doğusunda ise Bertılla kasabaları geri alındı. Ordu ve Peşmerge güçleri, şu ana kadar 30'un üzerinde köyün geri alındığını açıkladı.

Peşmerge güçleri tarafından kentin kuzeydoğusunda yer alan, çoğunlukla Hristiyan ve Ezidilerin yaşadığı Başika kasabası 3 gün önce 4 koldan kuşatma altına alındı. Kasabanın kurtarılması için operasyon sürüyor.

TSK'NIN DEAŞ İLE MÜCADELESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Musul'un kuzeyindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerine 17 Aralık 2015'ten 16 Ekim'e kadar toplam 6 bin 820 atış gerçekleştirdi. Atışlarla terör örgütü DEAŞ'a ait 555 bina ve barınak, 106 araç, 34 katyuşa mevzisi, tank, 5 top, birçok namlulu roketatar, 11 doçka mevzisi imha edildi, 690 terörist etkisiz hale getirildi.

500'den fazla bina ile çok sayıda silah mevzisi imha edildi, 690 terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince 24 Ağustos'ta Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı başarıyla sürüyor.

Sınırın terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanarak, aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünün öncelenmesi ve desteklenmesi amacıyla düzenlenen harekat kapsamında bölgedeki terör örgütü DEAŞ hedefleri, savaş uçaklarıyla bombalanıyor. Bombardımanda DEAŞ hedefleri imha edilirken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Harekatın başından bu yana yaklaşık bin 350 kilometrekare alanda kontrol sağlandı, çoğu tuzaklanmış 33 mayın ve bin 369 el yapımı patlayıcı imha edildi.