Terör baskını

Türkiye dün güne önemli bir operasyonla uyandı. Son dönemde terör örgütlerinin kara propagandalarına destek veren haberleriyle dikkat çeken Cumhuriyet gazetesine yönelik "teröre destek" operasyonu yapıldı. Gazetenin 18 yöneticisi ve yazarı hakkında "FETÖ ve PKK terör örgütleri adına faaliyette bulunmak suretiyle suç işlemek"ten gözaltı kararı çıkartıldı. Gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, kitap ekinin genel yayın yönetmeni Turhan Günay, yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, yazarlar Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Güray Öz, Hakan Kara, karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri avukat Bülent Utku, avukat Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve eski yönetim kurul üyesi Bülent Yener'in gözaltına alındığı açıklandı.



'PKK VE FETÖ'YE YARDIMCI OLMAK'

Yaşlı olması nedeniyle Orhan Erinç'le (80) ilgili gözaltı kararı verilmedi. Sadece adresinde arama kararı alındı. Cumhuriyet'i FETÖ'nün kontrolüne sokan Akın Atalay ve Can Dündar ise yurt dışında oldukları için yakalanamadı. Gazetenin imtiyaz sahibi Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın önceki gün Almanya'nın Köln şehrine gittiği ve salı günü uçakla dönüş bileti aldığı saptandı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi genel yayın yönetmenliğini bırakıp yurt dışına çıkan Can Dündar hakkında ise firari şüpheli olarak yakalama kararı çıkarıldı. Dündar'ın İstanbul Çengelköy'deki evi aranırken, eski bir cep telefonu ile hafıza kartına el konuldu. Yazar Nebil Özgentürk'ün yurt dışında olduğu açıklanırken, muhasebe müdürü Günseli Özaltay hakkında da gözaltı, arama ve el koyma kararları çıktı. Sanıklar hakkındaki suçlamaların ise "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yardımcı olmak. Örgütün cebir şiddet veya şiddet içeren eylemlerini meşru gösterecek propaganda yapmak. 2 Nisan 2013'te alınan vakıf üyeliğine usulsüz seçim kararı alınması" olduğu belirtildi.



TERÖR DESTEKÇİLERİ AYAKLANDI

Türkiye'ye karşı terör örgütlerini desteklemekte sakınca görmeyen Batı medyası, operasyona tepki gösterdi. İngiltere'de The Guardian "Darbe girişiminin ardından kapatılan yayın organı sayısı 160'a ulaştı" ifadelerini kullandı. Independent da "Türkiye, hükümetin en büyük muhaliflerinden birini gözaltına aldı" dedi. Fransız gazeteleri haberi son dakika geçti. Almanya'da ise FAZ, Zeit, Tagesspiegel, MDR, Bild ve Spigel baskına geniş ayırdı. Haberlerde Türk hükümetinin basın üzerinde baskı kurduğu belirtildi.







KÖLN BULUŞMASI

Can Dündar, Almanya'ya firar etti. Köln'de hakkında yakalama kararı çıkarılan Akın Atalay ve Nebil Özgertürk'le birlikte bir gece kulübünde bir araya geldi. Ardından bunu Twitter'dan servis etti. Can Dündar fotoğrafın altına bir de "Köln'de dostların arasında, gurbetin sofrasındayız" şeklinde mesaj yazdı. Bir gün sonra Cumhuriyet'e yönelik operasyonu ise "Son kaleye saldırıyorlar" diye yorumladı. Bunun üzerine kendisine sosyal paylaşım sitesi Twitter'da büyük tepki yağdı.



İŞTE O MESAJLAR:

♦ Can Dündar, Akın Atalay, Zülfü Livaneli, Sunay Akın, Nebil Özgentürk aynı masada kadeh tokuşturuyor. Bunların derdi vatan değil.

♦ Ne hikmetse hepsi ya Almanya'ya ya da Amerika'ya kaçıyor. Hani emperyalizme karşıydınız?

♦ Gazeteci geçinen Dündar, halkı sokaklara dökme çağrısı yapıyor ama kendisi Almanya'da...

♦ Can Dündar'a Kemalist demek Atatürk'e, gazeteci demek gazeteciliğe hakarettir.

♦ CHP ve FETÖ birlikteliği tekrar belgelendi.

♦ Akın Atalay'ın bir gün önce Almanya'da ortaya çıkması son derece ilginç!