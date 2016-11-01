İlk adım Kozmik Oda

Tarihler 2009'u gösterdiğinde hakim Kadir Kayan, Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu'nda arama yaptı. O anlaratanıklık eden SeferberlikTetkik Kurulu eski DaireBaşkanı emekli TümgeneralSelahattin Kısacık, önemlibilgiler açıkladı. Kısacık, "Aramayı yapan FETÖ firarisi hakim Kadir Kayan, o günkü sözde soruşturma kapsamına giren suç unsurlarını aramıyordu. Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın kalbi olan 11 ve 16 numaralı odalardaki gizli bilgilere ulaşmak istiyordu. 15 Temmuzdarbe girişiminin ilk adımı,2009'da Ankara SeferberlikBölge Başkanlığı'nın KozmikOdası'nda yapılan aramaylaatıldı" dedi.
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