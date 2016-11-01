  1. Akın İpek hacklendi
  2. Sığıntı

İlk adım

İlk adım Kozmik Oda
Tarihler 2009'u gösterdiğinde hakim , 'a suikast iddiasıyla Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu'nda arama yaptı. O anlara tanıklık eden Seferberlik Tetkik Kurulu eski Daire Başkanı emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık, önemli bilgiler açıkladı. Kısacık, "Aramayı yapan firarisi hakim Kadir Kayan, o günkü sözde soruşturma kapsamına giren suç unsurlarını aramıyordu. Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın kalbi olan 11 ve 16 numaralı odalardaki gizli bilgilere ulaşmak istiyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ilk adımı, 2009'da Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın Kozmik Odası'nda yapılan aramayla atıldı" dedi.
Etiketler: , , , , ,
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar