Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi.

1964 Elazığ doğumlu olan Atilla, ilk ve orta öğrenimini Elazığ'da, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.

Atilla, 1990'da Erzincan kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulunan Atilla, üç yıllık staj döneminde Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde kaymakam vekilliği görevini de yürüttü.

Cumali Atilla, daha sonra sırayla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen ve Konya Beyşehir Kaymakamlığının yanı sıra Diyarbakır Vali Yardımcılığı görevini de yürüttü.

Atilla 23 Eylül 2011'den bu yana Etimesgut Kaymakamlığı görevini yürütüyordu.

KIŞANAK 30 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gültan Kışanak, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 25 Ekim'de gözaltına alınmış, 30 Ekim'de sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmişti.