  1. PKK’yı 'KORKUT'an adım
  2. Dağlıca’dan acı haber

şehidi uğurlandı

Çukurca şehidi uğurlandı
Hakkari'nin İlçesi'ndeki Güven Dağı'nda kaydırma birlik olarak bulunan Kayseri 1. Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli olan ve PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak tarafından yaptığı kalleş saldırıda düşen Uzman Çavuş Selim Şener (25) için memleketi Kayseri'de tören düzenlendi. Baba evinde helallik alınmasının ardından Kalemkırdı Camii'nde düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Burada anne Fatma Şener'in oğlunun resmini öpüp gözyaşı dökmesi görenleri duygulandırdı. Bekar olan şehit Şener, kılınan cenaze namazının ardından Kartal Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
Etiketler: , , , ,
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar