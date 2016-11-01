Çukurca şehidi uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki Güven Dağı'nda kaydırma birlik olarak bulunan Kayseri 1. Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli olan ve PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak tarafından yaptığı kalleş saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Selim Şener (25) için memleketi Kayseri'de tören düzenlendi. Baba evinde helallik alınmasının ardından Kalemkırdı Camii'nde düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Buradaanne Fatma Şener'in oğlunun resmini öpüp gözyaşı dökmesigörenleri duygulandırdı. Bekar olan şehit Şener, kılınan cenaze namazının ardından Kartal Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
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