Bahçeli'den 'idam cezası' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



Türk siyaseti kısır çekişmelerden, hizip ve bloklaşmalardan bir fayda sağlamamıştır. Türkiye kaybetmiş, milletimiz zarar görmüştür. Üslup kirliliği, vizyonsuz söylemler, ülkemizi geriye düşürmüştür. Siyasetin milli ve manevi kıstaslar dahilinde klasik ezberlerinden sıyrılması ve milletimize kılavuzluk yapması acil ihtiyaçtır. Kastımız siyasetin iktidar ve muhalefet arasına sıkıştırılmamasıdır. Ülkemüz ve milletimiz daha parlak, daha adil ve huzurlu geleceğe ulaşacaktır.



Adalet yerini bulmadan hak ve hukuka saygı duyulmadan Türkiye'nin güvencede olduğu düşünülmemelidir. Ajan ve alçakların FETÖ operasyonlarının sulandırılmak istendiği ortadır. Teröristbaşının ülkemize getirilmesi hükümetin tarihi görevidir. FETÖ tüm organlarıyla ortaya çıkarılıp cezalandırılmalıdır.



İDAM ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı idama gönüllüdür ve onaylayacağını beyan etmiştir. Başbakan da idamın toplumsal talep olduğunu ifade ederek, Meclis'te uzlaşma olması durumunda destekleyeceklerini söylemiştir. İdama bakışımız net ve bellidir. MHP, İmralı canisinin asılması konusunda tavrını gösterirken, karşımızda oluşan gökyüzü koalisyonu tavrını belli etmiştir. Madem idam cezasına ihtiyaç vardır, madem milletimiz bunu istemektedir; o halde bahaneye, kaçak güreşmeye, fuzuli konuşmaya gerek yoktur. AK Parti hazırsa MHP dünden hazırdır.