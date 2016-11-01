Akın İpek hacklendi

FETÖ'ye hizmette sınır tanımadı. Hatta onun için Ankara'da malikane bile hazırlattı. "Gülen'in birtebessümü için tüm servetimibağışlarım" şeklinde açıklamayaptı. FETÖ operasyonları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İngiltere'ye kaçan işadamı Akın İpek sosyal medyada cirit atarken Türk hacker'lar sahneye çıktı. Hacker grubu AyyıldızTeam, İpek'in tüm hesaplarını hack'ledi. Ayyıldız Team dahaönce de İpek'in FETÖ lideriGülen ile olan görüntüleriniyayınlamıştı.
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