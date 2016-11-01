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hacklendi

Akın İpek hacklendi
FETÖ'ye hizmette sınır tanımadı. Hatta onun için Ankara'da malikane bile hazırlattı. "Gülen'in bir tebessümü için tüm servetimi bağışlarım" şeklinde açıklama yaptı. operasyonları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İngiltere'ye kaçan işadamı sosyal medyada cirit atarken Türk hacker'lar sahneye çıktı. Hacker grubu Ayyıldız Team, İpek'in tüm hesaplarını hack'ledi. Ayyıldız Team daha önce de İpek'in FETÖ lideri Gülen ile olan görüntülerini yayınlamıştı.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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