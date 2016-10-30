Hedefe ulaşmamızı kimse engelleyemez

YAKIN İNŞALLAH: (İdam isteriz sloganları üzerine) Yakın, yakın, merak etmeyin, yakın inşallah. Hükümetimiz Parlamento'ya bunu getirecek. Ben inanıyorum ki Parlamento'dan geçer. Bana da geldiği zaman ben de onaylarım. Niye? Millet ne istiyorsa o olur.
ANIT MANIT İSTEMİYORUZ:
Bizim bu millete, bu vatana sevdamız var. Ne olacak, öleceksin, gideceksin. Biz anıt, manıt istemiyoruz. Bizi şöyle iki metreküplük yere gömsünler yeter.
BEDELİNİ ÖDEYECEKLER: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Milletimiz 79 milyon vatandaşıyla, al yıldızlı bayrağıyla, 780 bin kilometre kare vatan toprağıyla, üniter yapıya sahip devletiyle, Türkiye'yi bizatihi kendisi olarak bildiği için o gece kararlı bir duruş sergilemiştir. Darbecilerin karşısına çıkan vatandaşlarımızla birlikte ezana saldırması, bayrağa saldırması, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi sembolik öneme sahip mekanlara saldırması bu sebeptendir. Ezandan ve saladan rahatsız olanlar dün de vardı, bugün de var. Bunun bedelini ödüyorlar, ödeyecekler.
ÇIKIŞ YOLU: 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulananlar, devleti ele geçirerek millete diz çöktürebileceklerini, böylece bu coğrafyadaki bin yıllık varlığımıza son verebileceklerini düşünüyordu. Onların bir hesabı vardı. Ama en büyük hesap Allah'ındır. En hayırlı hesabı O yapar. Onlar bunu düşünmüyorlardı. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Yola böyle devam edeceğiz. Bu yol 2023 Türkiye'sinin yoludur, 2053 Türkiye'sinin yoludur.
ADAM GİBİ ÖLECEĞİZ: En son 15 Temmuz saldırısıyla gördük ki ne yaparsak yapalım, bize çelme takan, taş atan, yumruk vuran eksik olmayacak. Her zaman bunlar olacak, bunu bileceğiz. Öyleyse bu mücadeleyi pısırık bir şekilde sağa sola yalpalayarak değil hedeflerimize kilitlenip yürüyerek vereceğiz. Kazanacaksak adam gibi kazancağız. Öleceksek adam gibi öleceğiz. Artık bunun ortası kalmadı. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
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