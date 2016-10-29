PKK’ya ağır darbe

TSK geçen bir haftanın bilançosunu duyurdu. Buna göre 20-26 Ekim arasında Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Bingöl, Batman ve Ağrı kırsalında toplam 105 PKK'lı terörist öldürüldü. Operasyonlarda çok sayıda silah, cephane, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mardin Savur ve Tunceli Ovacık'ta ise terör örgütünce hazırlanan 2 bomba yüklü araç imha edildi.
ÖDÜL LİSTESİNDEKİ İSİMLER
Operasyonlarda örgütün lider kadrosunda olan ve ödül listesinde aranan Turuncu listedeki sözde YJA Star Dersim Doğu Cephe sorumlusu Dilek Gülenç, yeşil listedeki sözde Garzan Eyaleti Öz Savunma Birimleri Halkla İlişkiler sorumlusu Cahit Beyan ve gri listedeki 3 terörist etkisiz hale getirildi. Dün de Bitlis Hizan'da İHA'larca tespit edilen 5 terörist, F-16'lar tarafından etkisiz hale getirildi. 5 teröristin 19 Ağustos'ta aynı bölgede Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt, Astsubay Çavuş Talha Musap Salçuk, Uzman Çavuş Adem Özen, Uzman Çavuş Mikail Daşçı ve Uzman Onbaşı Mesut Demir'in şehit olduğu saldırıyı düzenleyenler arasında olduğu belirlendi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı bölgesindeki operasyonda 2, Ağrı Doğubayazıt'ta da 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
1 MİLYONLUK LİSTEDEYDİ Bitlis Hizan'da öldürülen 5 teröristten birinin 1 milyon ödülle yeşil listede yer alan Cahit Beyhan olduğu belirlendi. Dünkü operasyonlarda Siirt, Ağrı ve Şırnak'ta da 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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