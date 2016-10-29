Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara Yüksek Hızlı Tren gar binasının milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Dik dur eğilme bu millet seninle sloganlarıyla konuşması kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanındaki vatandaşlara, "Bize asla eğilmek yakışmaz. Biz kula kul olmadık. Biz sadece ve sadece rabbimizin huzurunda rükuda eğiliriz" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



Bu eser dünyada en başarılı uygulamalarını ortaya koyduğumuz kamu-özel sektör işbirliğinin bir örneğidir. 235 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen bu garla Ankara'nın YHT hatlarının merkezindeki konumu güçleniyor.



"DÜNYA KANAL İSTANBUL'U KONUŞACAK"

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne varsa, Türkiye'de de olacak. Kıskananlara 'çalışın, koşun sizin de olsun' diyoruz.



Milletimin verdiği vergi ile 15 Temmuz'da bu ülkeyi karıştırmaya kalktılar, onlar kansız, onlar alçak. İdam cezası Meclis'ten geçer önüme gelirse ben imzalarım, Batı'nın ne dediği değil, milletimin ne dediği önemlidir.



Önümüzde iki önemli proje var. Birisi Çanakkale 18 Mart Köprüsü, ikincisi de Kanal İstanbul projesidir. Dünyada Süveyş Kanalı'nın konuşurlar bundan sonra da inşallah Kanal İstanbul'u konuşacaklar. Kanal İstanbul Türkiye'nin cumhuriyet tarihindeki en büyük projesi olacak.



"MİSAK-I MİLLİ'DEN, LOZAN'DAN NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN?"

Misak-ı Milli diyorum ya, Gazi Mustafa Kemal bir Misak-ı Milli çizgisi çizmişti, birilerini rahatsız etti. Niye rahatsız oluyorsunuz? Ben tarih dersi veriyorum, incele, bak, ne var o Misak-ı Milli'de? Ben Lozan dedim, rahatsız oldular. Niye rahatsız oluyorsun?



Burnumun dibindeki adalar, bağırıyoruz, çağırıyoruz bu adalar bizimdi, bu adalarda bizim eserlerimiz var, tarihimiz var, camilerimiz var, kervansaraylarımız var. Rahatsız oluyor adam. Niye rahatsız oluyorsun? Bunların altına kim imza attıysa sorumludur sorumlu.

Birilerinin bu topraklarda hesabı var. Şu anda benim Mehmedim Güneydoğu'da neyin mücadelesini veriyor? Bu vatan topraklarının korunması mücadelesini veriyor. Onun için biz ne diyoruz: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Burada 80 milyonla biz tek milletiz."



"HAKK'IN DUVARINA ÇARPACAKSINIZ"

Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan örgütün tabanına sesleniyorum. Ne işin var Pensilvanya'da? Niye gelemiyorsun?Hala orada kalmaya devam ederseniz, bilirsiniz ki Hakk'ın duvarına çarpacaksınız. Bu millet, bunun bedelini ödetecek. FETÖ'nün inine girdik, girmeye devam ediyoruz. Kimse de kalkıp bize mağdur edebiyatı yapmasın. Bunlar mağdur falan değil.