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'ta PKK'ya ağır darbe

'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 20 bölücü terör örgütü üyesi terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnakta PKKya ağır darbe

Konuyla ilgili Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere İlçesi Düğün Dağı bölgesinde yapılan operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların kararlıkla devam edildiği belirtildi.
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 19:41
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