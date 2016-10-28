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a gitmeyecek

Necdet Özel komisyona gitmeyecek
Meclis Araştırma u'nun daha önce davet ettiği isimler arasında bulunan Genelkurmay eski başkanları Necdet Özel ve Yaşar Büyükanıt'tan haber geldi. Büyükanıt'ın yaklaşık bir haftadır hastanede yattığı için komisyona gidemediği öğrenildi. Özel'in ise komisyona gitmeyeceği, komisyonun sorularına yazılı olarak cevap vereceği belirtildi.
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