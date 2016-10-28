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Kara haber

Kara haber
PKK, son larla ağır darbe yedi. Ancak kalleşlik bitmedi. Dün 4 ayrı ilden peş peşe kara haberler geldi. Bingöl Kiğı'da teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Uzman Çavuş Lokman Dargın şehadete erdi. Hakkari Çukurca'da ise 'lıların havanlı sında Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz edildi. Diyarbakır Hani'de de el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Uzman Çavuş Polat Özbek ve Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık şehadet şerbetini içti. Siirt'te ise nöbet tutan lerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Komando Er Fuat Kınay şehit oldu. Şehit cenazeleri, düzenlenen törenlerle memleketlerine gönderildi.
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