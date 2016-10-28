Kara haber

PKK, son operasyonlarla ağır darbe yedi. Ancak kalleşlik bitmedi. Dün 4 ayrı ilden peş peşe kara haberler geldi. Bingöl Kiğı'da teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Uzman Çavuş Lokman Dargın şehadete erdi. Hakkari Çukurca'da ise PKK'lıların havanlı saldırısında Piyade Uzman ÇavuşAhmet Yılmaz şehit edildi. Diyarbakır Hani'de de el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Uzman Çavuş Polat Özbek ve JandarmaUzman Çavuş Adnan Uluışık şehadet şerbetini içti. Siirt'te ise nöbet tutan askerlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Komando ErFuat Kınay şehit oldu. Şehit cenazeleri, düzenlenen törenlerle memleketlerine gönderildi.
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