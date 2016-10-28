FETÖ’nün ‘altın nesil’ olarak umut bağladığı 73 pilot hakkında yakalama kararı alındı. Soruşturma kapsamında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na 4. dalga operasyonu yapıldı. 45 asker yakalandı. Örgütün en itaatkar üyelerini F-16 pilotu, kendilerinden olmayanları ise yer subayı yaptığı ortaya çıktı...
Terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz gecesi darbe yapmaya kalktı. 78 milyon darbeyiortadan kaldırdı. Kanlı girişimin ardından kalleşler kaçacak delik aradı. Darbenin AkıncıÜssü'nden sonraki merkez üssü, Konya 3.Ana Jet Üs Komutanlığı'ydı. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oteline baskın yapan FETÖ'nün suikast timlerinden bir bölümü, bu üsten havalandı. 3. Ana Jet Komutanlığı'na yönelik ilk operasyonda 23, ikinci operasyonda 21, üçüncü operasyonda da 40 asker gözaltına alındı. Yakalanan darbeci askerlerin ifadeleri ise teröristbaşı Fetullah Gülen'in "altın nesil"pilotlarını ortaya çıkarttı. FETÖ tarafından çoğu F-16 pilotu yapılan 71 üsteğmen ve 2 albay hakkında yakalama kararı alındı.
FETULLAH GÜLEN'İN KRİPTOLARI
Güvenlik güçleri, dün sabah düğmeye bastı. 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na 4'üncü dalgaFETÖ operasyonu yapıldı. Konya merkezli 17 ildeki askeri üslerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 45 pilot gözaltına alındı. Bu pilotların, FETÖ lideri Gülen'in "altın nesil" olarakumut bağladığı, ilk darbede kullanılmayan"mahrem pilotlar" olduğu ve talimat bekledikleri saptandı. "Kripto" pilotların, örgüt tarafından daha ortaokulda iken seçildiği ve ÖSS sınavında düşük puan alsalar da Hava Harp Okulları'na yerleştirildikleri ortaya çıktı. Her birine kod adı verilen ve TSK dışındaki örgüt abileri tarafından kontrol altında tutulan pilotların, örgüt içindeki bağlılıklarına göre derecelendirilerek F-16pilotu yapıldıkları anlaşıldı. Gözaltı listesindeki albaylar Tuncay Şencan ve Hakan Üstün'ün yeterli puanı almamalarına rağmen örgüte itaat edenleri savaş pilotu yaptıkları, örgüte bağlı olmayan pilotları ise hava üslerinde pasif görevlere kaydırdıkları vurgulandı. Gülen'in darbe girişiminde kullanmadığı ve örgütün geleceği olarak gördüğü "kripto pilot" olarak bekletilen subayların, Gülen'le sürekli irtibatta oldukları açıklandı.
* FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askerler, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
* Çoğu F-16 pilotu olan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
'MAAŞI ÇEK' DİYEN ASTSUBAY TUTUKLANDI Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geçen 20 Ekim'de düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 2'si albay 29 asker tutuklandı. Adliyeye sevk edildiği sırada eşine "Maaşı çek, maaşı bırakma" diyen Astsubay İrfan Erdem de tutuklanan askerler arasındaydı.
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