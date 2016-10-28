David İknatius!

Kan lobisi, Türkiye’yi hedef aldı. ABD’li yazar David Ignatius, ülkesinin de içinde yer aldığı kanlı ortaklığı yeni anladı. Terör örgütü YPG’nin 15 Temmuz’dan önce İncirlik’te darbeci askerlerle bir araya geldiğini yazdı! Bu buluşmayı ise ABD yaptı
Terör örgütleri Türkiye düşmanlığında sınır tanımadı. FETÖ, PKK ve DEAŞ, kanlı saldırılar yaptı. Arkalarında ise hep üst akıl vardı. FETÖ'nün teröristbaşı Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki ininde saklandı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'liler, Amerika ile bölgede cirit attı. Amerikalılar, Suriye Demokratik Güçleri adlı bir oluşum hazırlayıp YPG'li teröristleri legal hale getirmeye çalıştı. Hatta bunun için ABD askerleri omuzlarına YPG'nin armasını taktı. DEAŞ ve PKK'nın inlerinden ise ABD silahları çıktı. ABD'nin kirli ortaklığını ise bir Amerikalı yeni anladı. Washington Post yazarıABD'li gazeteci David Ignatius,dünkü köşesinde ABD,YPG ve FETÖ ortaklığınıyazdı. Ignatius, PKK'nınSuriye kolu olan YPGdenetimindeki SuriyeDemokratik Güçleri'nden bir heyetinİncirlik'te 15 Temmuz'dan önce darbeciaskerlerle görüştüğünü vurguladı. David Ignatius, "Ortadoğu, ABD'ye neden güvenmemesi gerektiğini biliyor" başlıklı makalesinde, "ABD, Mayıs ayında Münbiç Operasyonu'ndan önce YPG denetimindeki Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) bir heyeti İncirlik Hava Üssü'ne getirdi. YPG ile İncirlik'te görüşen generaller şimdi darbe girişimi nedeniyle tutuklu" ifadelerini kullandı. Bu durum FETÖ, ABD ve YPG arasındaki ortaklığıABD'li bir yazarın ağzından doğruladı.
O KOMUTAN SIĞINMA TALEP ETMİŞTİ
Bu arada İncirlik 10'uncu Tanker Hava Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandı. Van, Türkiye'de toplanan himmetleri ve tehditle alınan bağışları Gülen'e taşımakla suçlandı. 15 Temmuz'dan sonra ABD'den sığınma isteyen Van'ın, darbeden önce de üste çok gizli toplantılar yürüttüğü belirtildi.
* ABD'li yazar David Ignatius
* 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İncirlik 10'uncu Tanker Hava Üs Komutanlığı'na da operasyon yapılmıştı.
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