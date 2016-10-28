  1. Teröristbaşı 4 ülkeyi istiyor

21 ı tespit edildi

21 yargı imamı tespit edildi
Ankara , 'nün darbe girişimi soruşturmasında kritik ayrıntılara ulaştı. Savcıya ifade veren gizli tanık, örgütün yı 21 sivil la yönettiğini açıkladı. Bu imamların mühendis, öğretmen ve farklı mesleklere sahip olduğunu anlattı. Söz konusu gizli tanık, şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz sonrası ev toplantıları yerine örgütsel görüşme ve talimatlar WhatsApp üzerinden yapıldı. Teröritbaşı Gülen örgüt üyelerine, 'Sabredin karanlık günler bitecek' şeklinde mesajlar yolladı."

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