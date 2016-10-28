21 yargı imamı tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturmasında kritik ayrıntılara ulaştı. Savcıya ifade veren gizli tanık, örgütün yargıyı 21 sivil imamla yönettiğini açıkladı. Bu imamların mühendis, öğretmen ve farklı mesleklere sahip olduğunu anlattı. Söz konusu gizli tanık, şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz sonrasıev toplantıları yerine örgütselgörüşme ve talimatlar WhatsAppüzerinden yapıldı. TeröritbaşıGülen örgüt üyelerine, 'Sabredinkaranlık günler bitecek' şeklindemesajlar yolladı."
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