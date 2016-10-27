İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Başakşehir, Pendik ve Kartal başta olmak üzere birçok adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öğrenilen ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık