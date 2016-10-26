Vaizsiz kazanç

ALO 140'A TELEFON YAĞDI
Buna göre bakanlık "terörden arananlar listesi"ni 5 renge ayırdı. Söz konusu liste kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olarak tanımlandı. Bakanlık kırmızı listeye 37 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin adını daha yazdı. Bunlardan 8'inin 4 milyon liraya kadar ödül verilen "kırmızı" kategoride yer aldığı, Adil Öksüz'ün de bu kategoride bulunduğu açıklandı. Söz konusu listede teröristbaşı Gülen, PKK'lı hainler Murat Karayılan, Duran Kalkan, Sabri Ok ve Fehman Hüseyin de vardı. Yine terör örgütü DEAŞ'ın sözde liderlerinden olan Mustafa Dokumacı'nın adı da bu listede yazılıydı. Firari işadamı Akın İpek ile firari savcı Zekeriya Öz ise 750 bin TL'lik gri listede vardı. Öte yandan bakanlık tarafından 28 Ekim 2015 itibarıyla "www. terorarananlar.pol.tr" adresli internet sitesi ile "@terorarananlar" isimli Twitter ve "@arananteroristler" adlı Facebook hesapları hazırlandı.
"www.terorarananlar.pol.tr" web sitesinin, hizmet vermeye başladığı günden itibaren 840 bin 390 ziyaretçi tarafından 5 milyon 823 bin 619 kez görüntülendiği belirtildi. "Alo 140 Terör İhbar Hattı"na giden 487 bin 962 çağrı sonucunda ise kırmızı listedeki bir, yeşil listedeki 5, turuncu listedeki bir ve gri listedeki 20 olmak üzere 27 terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi, birçok terörist yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, "terörden arananlar" listesinde bulunan FETÖ/PDY mensupları ve renk kategorileri şöyle:
Kırmızı: Abdullah Aymaz, Ahmet Kara, İsmail Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mustafa Özcan, Naci Tosun ve Adil Öksüz Mavi: Necdet Başaran, Necdet İçel ve Nevzat Ayvacı
Yeşil: Harun Tokak, İsmet Aksoy ve Mustafa Yeşil Turuncu : Abdulletif Tapkan, Bekir Baz, Cevdet Türkyolu, Mehmet Hanefi Sözen ve Recep Uzunallı Gri: Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Halit Esendir, Hamdi Akın İpek, Hamdullah Bayram Öztürk, Mahmut Akdoğan, Mehmet Ali Büyükçelebi, Murat Karabulut, Rıdvan Akovalı, Sait Aksoy, Süleyman Tiftik, Süleyman Uysal, Şerif Ali Tekalan, Talip Büyük, Zekeriya Öz, Uzay Şahin ve Cansun Sarıyıldız
Öte yandan, terör listesine yeni eklenenler arasında 18'i PKK/KCK'lı, 3'ü MLKP'li ve 3'ü DHKPC'li olmak üzere 24 teröristin daha ismi yer alıyor.
Gri listede yer alan Albay Uzan Şahin, darbe sonrası yakalanmıştı.
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