Vaizsiz kazanç

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İçişleri Bakanlığı, terörden aranan hainleri 5 renge ayırdı! Kırmızı ye 37 ’cünün adı daha yazıldı. Onların arasında darbe gecesi tutuklanıp serbest bırakılan ’le birlikte 8 darbeci de vardı. Bunların başına 4’er milyon TL konulduğu açıklandı...

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Türkiye 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin saldırısına uğradı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'daki uzantıları halkına bombalar yağdırdı. Ancak halk onlara tokadı attı. Teröristbaşı Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki odasından çıkamadı! Teröristleri ise kaçacak delik aradı. Onların arasında darbe gecesi Ankara'daki Akıncılar Üssü'nde yakalanıp serbest bırakılan Adil Öksüz de vardı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olan Öksüz'ün 'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu anlaşıldı. İşte İçişleri Bakanlığı sırra kadem basan Öksüz ve diğer hainlerin yakalanması için yeni bir liste hazırlandı.

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Buna göre bakanlık "terörden arananlar si"ni 5 renge ayırdı. Söz konusu liste kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olarak tanımlandı. Bakanlık kırmızı listeye 37 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin adını daha yazdı. Bunlardan 8'inin 4 milyon liraya kadar verilen "kırmızı" kategoride yer aldığı, 'ün de bu kategoride bulunduğu açıklandı. Söz konusu listede teröristbaşı Gülen, PKK'lı hainler Murat Karayılan, Duran Kalkan, Sabri Ok ve Fehman Hüseyin de vardı. Yine terör örgütü DEAŞ'ın sözde liderlerinden olan Mustafa Dokumacı'nın adı da bu listede yazılıydı. Firari işadamı Akın İpek ile firari savcı Zekeriya Öz ise 750 bin TL'lik gri listede vardı. Öte yandan bakanlık tarafından 28 Ekim 2015 itibarıyla "www. terorarananlar.pol.tr" adresli internet sitesi ile "@terorarananlar" isimli Twitter ve "@arananteroristler" adlı Facebook hesapları hazırlandı.

"www.terorarananlar.pol.tr" web sitesinin, hizmet vermeye başladığı günden itibaren 840 bin 390 ziyaretçi tarafından 5 milyon 823 bin 619 kez görüntülendiği belirtildi. "Alo 140 Terör İhbar Hattı"na giden 487 bin 962 çağrı sonucunda ise kırmızı listedeki bir, yeşil listedeki 5, turuncu listedeki bir ve gri listedeki 20 olmak üzere 27 terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi, birçok terörist yakalandı.



İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, "terörden arananlar" listesinde bulunan FETÖ/PDY mensupları ve renk kategorileri şöyle:

Kırmızı: , , , , , , ve Adil Öksüz Mavi: Necdet Başaran, Necdet İçel ve Nevzat Ayvacı
Yeşil: Harun Tokak, İsmet Aksoy ve Mustafa Yeşil Turuncu : Abdulletif Tapkan, Bekir Baz, Cevdet Türkyolu, Mehmet Hanefi Sözen ve Recep Uzunallı Gri: Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Halit Esendir, Hamdi Akın İpek, Hamdullah Bayram Öztürk, Mahmut Akdoğan, Mehmet Ali Büyükçelebi, Murat Karabulut, Rıdvan Akovalı, Sait Aksoy, Süleyman Tiftik, Süleyman Uysal, Şerif Ali Tekalan, Talip Büyük, Zekeriya Öz, Uzay Şahin ve Cansun Sarıyıldız

Öte yandan, terör listesine yeni eklenenler arasında 18'i PKK/KCK'lı, 3'ü MLKP'li ve 3'ü DHKPC'li olmak üzere 24 teröristin daha ismi yer alıyor.
Gri listede yer alan Albay Uzan Şahin, darbe sonrası yakalanmıştı.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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