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'cü hakim Bodrum'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hakim , Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

FETÖcü hakim Bodrumda yakalandı

Alınan bilgiye göre, darbe girişimi sonrasında HSYK 2. Dairesi tarafından açığa alınan Diyarbakır Adliyesi hakimlerinden , polis ekiplerinin Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yaptığı yol uygulamasında yakalandı.

Vural, Bodrum Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 19:04
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