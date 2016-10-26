Alınan bilgiye göre, darbe girişimi sonrasında HSYK 2. Dairesi tarafından açığa alınan Diyarbakır Adliyesi hakimlerinden Necdet Vural, polis ekiplerinin Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yaptığı yol uygulamasında yakalandı.

Vural, Bodrum Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.