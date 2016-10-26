  1. Dronelu darbeci!

59 ilin Emniyet Müdürü değişti!

Emniyette yapılan yeni görevlendirmelerin ardından 59 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi. 34 İl Emniyet Müdürü Merkeze alındı, 24 İl Emniyet Müdürü ile 2 Daire Başkanının yeri değiştirildi.

İL Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 34 İl Emniyet Müdürü merkeze alınırken, 24 İl Emniyet Müdürü ile 2 daire başkanının yeri değiştirildi. İlk ataması yapılan İl Emniyet Müdürü sayısı ise 37 oldu.İçişleri Bakanı onayıyla ise Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 24 daire başkanı merkeze alınırken, ilk ataması yapılan daire başkanı sayısı ise 31 oldu.

İl Emniyet Müdürleri Kararnamesine göre yeni görev yerleri şu şekilde:


#Sayfa#

#Sayfa#

#Sayfa#

#Sayfa#
Etiketler:
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 07:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar