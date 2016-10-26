59 ilin Emniyet Müdürü değişti!

İL Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 34 İl Emniyet Müdürü merkeze alınırken, 24 İl Emniyet Müdürü ile 2 daire başkanının yeri değiştirildi. İlk ataması yapılan İl Emniyet Müdürü sayısı ise 37 oldu.İçişleri Bakanı onayıyla ise Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 24 daire başkanı merkeze alınırken, ilk ataması yapılan daire başkanı sayısı ise 31 oldu.



İl Emniyet Müdürleri Kararnamesine göre yeni görev yerleri şu şekilde:





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