Yakalandılar

Güvenlik güçlerimizi PKK'ya büyük darbe indirdi. Terör örgütü üyesi Medine A.'nın, canlı bomba eylemi için Mersin'e geldiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Medine A.'yı kıskıvrak yakaladı. Teröriste yardım eden kadın şüpheli D.T. ile A.T. de gözaltına alındı.
12 KANLI PLAN ENGELLENDİ
Öte yandan terör örgütü PKK'ya karşı teyakkuza geçildi. Buna göre istihbarat birimleri, terör örgütü PKK adına sansasyonel eylem hazırlığında olan 1'i yabancı uyruklu, 3 teröristi belirledi. Teröristlerin bilgi ve fotoğrafları tüm il ve ilçelerdeki emniyet müdürlüklerine gönderildi. Teröristlerden yabancı uyruklu olan Naden Shhema'nın, 2015 yılında İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'nden geçici kimlik numarası aldığı öğrenildi. Operasyonlar sürerken İçişleri Bakanlığı, son 1 haftalık terörle mücadele bilançosunu açıkladı. Bu sürede 7 bombalı araç ve1 canlı bombanın da içinde olduğutoplam 12 terör eylemi önlendi.
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