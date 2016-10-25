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Şehide veda

Şehide veda
Bingöl'deki saldırıda olan Hakan Akdere, dün memleketi 'ta toprağa verildi. Alev Akdere, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında "Bana 'bir gün şehit olursam ağlama aşkım' dedin. Ağlamayacağım, o üzülmesin. Zalimleri sevindirmeyeceğim" dedi. Şehidin oğlu Eyüp Eymen'in babasına vedası ise yürekleri deldi. Şehit Akdere gözyaşları içinde Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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