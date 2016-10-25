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larında bile var

Rüyalarında bile ABD var
Teröristbaşı Gülen, 'nin Pensilvanya eyaletindeki ininden çıkmadı. Örgüt üyeleri ise larında bile ABD'ye bulaştı. Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun A11 numaralı oda çatısında bir not kağıdının bulunduğu açıklandı. Söz konusu kağıtta 'cü örgüt üyelerinin birbirlerine gönderdiği mesajlar vardı. O mesajda bir örgüt mensubunun eşinin rüyasında gördüklerine yer verildiği açıklandı. Söz konusu mesajda, "Ne zaman isterseniz arayın, ben ABD Başkanıyım" diye yazılıydı.
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