İhanet uçuşu 37.5 milyon TL zarar ettirdi

FETÖ'nün emriyle 15 Temmuz gecesi 10 saat boyunca uçan 15 adet F-16'nın devleti 37 milyon 500 bin lira zarara uğrattığı öğrenildi. Yargılama sonucunda zararın geriye dönük faiziyle birlikte darbeci hainlerden alınması bekleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin soruşturma dört koldan sürdürülüyor. 15 Temmuz ihanet gecesine ilişkin yapılan soruşturmada darbecilerin Ankara ve İstanbul semalarında 15 adet mühimmat yüklü F-16 ile uçuş yaptığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilmişti. Darbe girişimi gecesi Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Mürted olarak bilinen 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve Malatya Erhaç'taki 7'nci Ana Üs Komutanlığı olmak üzere üç hava üssünden F-16'lar kaldırılmıştı. O gece 10 saat boyunca uçan 15 adet F-16'nın devleti 37 milyon 500 bin TL zarara uğrattığı kaydedildi. Yargılama sonucunda zararın geriye dönük faiziyle birlikte darbecilerden tanzim edilmesi bekleniyor. (Sabah)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.