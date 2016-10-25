  1. Şehide veda
  2. Yakalandılar

Er yeneceğiz

Hainler ’ün İlçesi’nde 2 polisimizi şehit etti. terör örgütü ’ya “Artık yeter” dedi. Dün eline Türk bayrağını alan Bingöllüler, kan lobisini lanetledi... “Devlet ve millet el ele” sloganları hep bir ağızdan seslendirildi...

Er Genç yeneceğiz
Kirli ittifak dört bir yandan Türkiye'nin etrafını sardı. Kanlı terör örgütleri , DEAŞ ve FETÖ; askerimizi, polisimizi ve ımızı hedef aldı. Ancak bölge halkının artık sabrı taştı. PKK'lı teröristler önceki gün 'ün İlçesi'nde kalleş bir saldırı yaptı. 2 polisimiz şehit olurken 18 kişi yaralandı. Bu saldırı sonrası Bingöllüler teröre tokadı attı. Genç'te dün 'Genç Sivil İnisiyatifi' tarafından bir yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan mitingde, sık sık terör örgütü PKK, DEAŞ ve FETÖ aleyhine sloganlar atıldı. Alanda, 217 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı da açıldı. Yaşlısından gencine herkes kanlı terör örgütü PKK ile uzantılarına lanet yağdırdı. Programda konuşan Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, "Böyle bir millete sahip olan devletler, ülkeler asla çökmezler. Asla parçalanmazlar" şeklinde bir açıklama yaptı.

"NEFRETLE KINIYORUZ"
Anadolu Köy Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise PKK'nın Kürtler'in temsilcisi olmadığını vurguladı. Sözen, şu açıklamayı yaptı: "Siz bizim adımıza polisi, askeri, korucuyu öldüremezsiniz. Siz Kürt değilsiniz. Siz İslam düşmanısınız. Sizler dinsiz, ateist, Marksist, Leninist düşüncenin ürünüsünüz. Sizler maşasınız, memleketimizden defolun. Bunlar da tıpkı FETÖ'cüler gibi korkaklar. FETÖ'cüler de 15 Temmuz sonrası Yunanistan'a kaçtılar. Kalkıp gidip Kandil'e sığındılar. Sizler bizi öldürmeye çalıştıkça bizler bir yumruk gibi yan yana omuz omuza geleceğiz."

19 sivil toplum örgütünün oluşturduğu '' adına basın bildirisini okuyan Yaşar Özer ise, teröre karşı tek ses çağrısı yaptı. Özer, şunları vurguladı: "Terörü hep birlikte yenebiliriz, el ele vererek terörü tarihin çöp sepetine atabiliriz. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen canice saldırılar, ister PKK, ister DEAŞ, ister DHKP-C, isterse FETÖ'den gelsin teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz, telin ediyoruz."
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