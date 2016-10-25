Er Genç yeneceğiz

Hainler Bingöl’ün Genç İlçesi’nde 2 polisimizi şehit etti. Vatandaş terör örgütü PKK’ya “Artık yeter” dedi. Dün eline Türk bayrağını alan Bingöllüler, kan lobisini lanetledi... “Devlet ve millet el ele” sloganları hep bir ağızdan seslendirildi...
Kirli ittifak dört bir yandan Türkiye'nin etrafını sardı. Kanlı terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ; askerimizi, polisimizi ve vatandaşımızı hedef aldı. Ancak bölge halkının artık sabrı taştı. PKK'lı teröristler önceki gün Bingöl'ün Genç İlçesi'nde kalleş bir saldırı yaptı. 2 polisimiz şehit olurken 18 kişi yaralandı. Bu saldırı sonrası Bingöllüler teröre tokadı attı. Genç'te dün 'Genç Sivil İnisiyatifi'tarafından bir miting yapıldı.
Kur'an-ıKerim tilavetinin okunmasıyla başlayanmitingde, sık sık terör örgütü PKK, DEAŞve FETÖ aleyhine sloganlar atıldı. Alanda, 217 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı da açıldı. Yaşlısından gencine herkeskanlı terör örgütü PKK ile uzantılarınalanet yağdırdı. Programda konuşan Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, "Böyle birmillete sahip olan devletler, ülkeler aslaçökmezler. Asla parçalanmazlar" şeklinde bir açıklama yaptı.
"NEFRETLE KINIYORUZ"
Anadolu Köy Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise PKK'nın Kürtler'in temsilcisi olmadığını vurguladı. Sözen,şu açıklamayı yaptı: "Siz bizim adımıza polisi, askeri, korucuyu öldüremezsiniz. Siz Kürt değilsiniz. Siz İslam düşmanısınız. Sizler dinsiz, ateist, Marksist, Leninist düşüncenin ürünüsünüz. Sizler maşasınız, memleketimizden defolun. Bunlar da tıpkı FETÖ'cüler gibi korkaklar. FETÖ'cülerde 15 Temmuz sonrası Yunanistan'akaçtılar. Kalkıp gidip Kandil'e sığındılar.Sizler bizi öldürmeye çalıştıkça bizlerbir yumruk gibi yan yana omuz omuzageleceğiz."
19 sivil toplum örgütünün oluşturduğu 'Genç Sivil İnisiyatifi' adına basın bildirisini okuyan Yaşar Özer ise, teröre karşı tek ses çağrısı yaptı. Özer, şunları vurguladı: "Terörü hep birlikte yenebiliriz, el ele vererek terörü tarihin çöp sepetine atabiliriz. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen canice saldırılar, ister PKK, ister DEAŞ, ister DHKP-C, isterse FETÖ'den gelsin teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz, telin ediyoruz."
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