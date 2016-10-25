Bir haftada 100 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 12 terör eyleminin engellendiğini duyurdu. Hava operasyonlarında da 50 PKK’lı öldürüldü. Dünkü operasyonlarda ise 7’si İHA’lar tarafından, 9 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı son bir hafta içerisinde ülke genelinde yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Buna göre 17-24 Ekim tarihleri arasında 41'i ölü, 2'si yaralı, 1'i sağ, 1'i teslim olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca hava operasyonlarında 50 terörist öldürüldü.
12 EYLEM ENGELLENDİ
Teröristler tarafından tuzaklanan 12 el yapımı patlayıcı ile 15 sığınak imha edildi. 7 bombalı araç, 1 canlı bomba, 2 silahlı saldırı, 2 EYP'li saldırı olmak üzere 12 terör eylemi engellendi. 3.5 ton amonyum nitrat, 8 kg A4 patlayıcı, 50 bin 520 litre nitrik asit 182 el bombası ele geçirildi. Örgüte yardım ve yataklık yapan 217 kişi gözaltına alındı. PKK'nın K.Irak'taki Basyan kampı bölgesinde 3 terörist, Bitlis'te de 4 terörist silahlı insansız hava araçları (İHA) ile etkisiz hale getirildi. Bitlis'te öldürülen 4 terörist arasında sözde Garzan Eyaleti Halkla İlişkiler Sorumlusu "Şervan Seyit" kod adlı Cahit Beyhan'ın da bulunduğu öğrenildi. Beyhan, başına 1 milyon TL ödül konan aranan teröristler yeşil listede bulunuyordu. Basyan'daki harekat sonrası terör yandaşları"3 sivil öldürüldü" propagandası yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.
DERSİM SORUMLUSUYDU
Şırnak Uludere Düğün Dağı bölgesinde 2 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı ele geçirildi. Kastamonu'daki operasyonda ise Gaziantep'te 3 polisin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı. Tunceli'de 16-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 13 PKK'lıdan birinin, örgütün sözde Dersim doğu cephesi sorumlusu 'Ferhat Zagros' kod adlı Hüseyin Ertürk olduğu belirtildi.
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