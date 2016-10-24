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hakkında tutuklama talebi

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti tehdit eden , "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

AKUT Başkanı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bir televizyon programındaki konuşması nedeniyle hakkında soruşturma açılan Nasuh Mahruki bugün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu savcısı tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"CUMHURBAŞKANI DA BAŞBAKAN DA VATANA İHANETTEN YARGILANACAK" DEMİŞTİ
Nasuh Mahruki katıldığı programda "Vatana ihanetten yargılanacaklar. Devran değişecek, Cumhurbaşkanı da Başbakan da, Genelkurmay Başkanı da hükümet de vatana ihanetten yargılanacak" demişti.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 13:51
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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mahmut uğur mahmut uğur

bu şerefsiz ermeni soyu galiba lan dümbük bu hükümet gelene kadar devleti inek gibi sağıyordunuz şimdi zıkımlanamıyon bütün derdin bu vatan hayini hırsız köpekler 17 ağustos depreminde depremi ganimet bilip milletin evlerini soydunuz adını da koydunuz insanları kurtarıyoz siz ancak kendinizi kurtardınız 2 canlı vatandaş çıkardınız kendinizi kahraman ilan ettiniz siz bu milleti aptalmı sandınız şimdi zıkkımlığınız kesildi kudurdunuz

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evet0
hayır0
cevapla 24.10.2016 15:56
almanci almanci

o SIRITTIGIN ZAMANLARI ZINDANDA MUM ISIGIYLA ARARSIN INSALLAH

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 24.10.2016 14:55
can can

bunun gibileri idam etmek lazım nefes aldıkları her saniye zarar

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evet5
hayır0
cevapla 24.10.2016 14:53
hizipsavar hizipsavar

bizim bir sığır vardı 15 lt süt veriyordd ama tam sağma işlemi bitmek üzereyken bir tekme vurup hepsini yere döküyordu. bu da öyle yaptıklarını bir kalmede sildi attı. dün yoktur bu gün vardır. dünler sadece desr almak içindir.

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evet6
hayır0
cevapla 24.10.2016 14:39
TUNCAY KAHVECİ TUNCAY KAHVECİ

bu hain daha ne bekletiliyor....o hakareti yaptığı zaman hakkında soruştuma açılması lazımdı....

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 24.10.2016 14:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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