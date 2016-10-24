Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

AKUT Başkanı Nasuh Mahruki "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Bir televizyon programındaki konuşması nedeniyle hakkında soruşturma açılan Nasuh Mahruki bugün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu savcısı tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
"CUMHURBAŞKANI DA BAŞBAKAN DA VATANA İHANETTEN YARGILANACAK" DEMİŞTİ
Nasuh Mahruki katıldığı programda "Vatana ihanetten yargılanacaklar. Devran değişecek, Cumhurbaşkanı da Başbakan da, Genelkurmay Başkanı da hükümet de vatana ihanetten yargılanacak" demişti.
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bu şerefsiz ermeni soyu galiba lan dümbük bu hükümet gelene kadar devleti inek gibi sağıyordunuz şimdi zıkımlanamıyon bütün derdin bu vatan hayini hırsız köpekler 17 ağustos depreminde depremi ganimet bilip milletin evlerini soydunuz adını da koydunuz insanları kurtarıyoz siz ancak kendinizi kurtardınız 2 canlı vatandaş çıkardınız kendinizi kahraman ilan ettiniz siz bu milleti aptalmı sandınız şimdi zıkkımlığınız kesildi kudurdunuz
o SIRITTIGIN ZAMANLARI ZINDANDA MUM ISIGIYLA ARARSIN INSALLAH
bunun gibileri idam etmek lazım nefes aldıkları her saniye zarar
bizim bir sığır vardı 15 lt süt veriyordd ama tam sağma işlemi bitmek üzereyken bir tekme vurup hepsini yere döküyordu. bu da öyle yaptıklarını bir kalmede sildi attı. dün yoktur bu gün vardır. dünler sadece desr almak içindir.
bu hain daha ne bekletiliyor....o hakareti yaptığı zaman hakkında soruştuma açılması lazımdı....
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