Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

AKUT Başkanı Nasuh Mahruki "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bir televizyon programındaki konuşması nedeniyle hakkında soruşturma açılan Nasuh Mahruki bugün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu savcısı tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"CUMHURBAŞKANI DA BAŞBAKAN DA VATANA İHANETTEN YARGILANACAK" DEMİŞTİ

Nasuh Mahruki katıldığı programda "Vatana ihanetten yargılanacaklar. Devran değişecek, Cumhurbaşkanı da Başbakan da, Genelkurmay Başkanı da hükümet de vatana ihanetten yargılanacak" demişti.