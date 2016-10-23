  1. Cerablus’un meleği
  2. PKK ininde NATO silahı

Tanklar Mare’de

Fırat Kalkanı kapsamında 70 - ve 52 hedefi yok edildi. Türk tankları PYD terörüne karşı Mare’ye kadar inerken teröristlere nefes aldırılmadı

Tanklar Mare’de
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 60 gün geride kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun 'a karşı ilerleyişi devam etti. DEAŞ'ın yanı sıra, hain terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantısı 'ye de darbeler vuruldu. Türk jetleri hava operasyonlarıyla PYD'ye bomba yağdırırken 20 Türk tankı da Mare'ye giriş yaptı. Türk tanklarıyla, hava operasyonlarının yanı sıra kara operasyonlarıyla da PYD'ye ağır darbeler vurulurken Afrin bölgesinden Özgür Suriye Ordusu kontrol alanına saldırı düzenleyen PYD mevzilerine ağır top atışı yapıldı. Öte yandan 'dan yapılan açıklamaya göre 70 PYD/PKK ile 52 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla vurularak baskı altına alındı ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldı. Açıklamada "PYD/PKK mensupları tarafından, Aşağı Cerablus'ta bulunan köprünün üzerine çıkan muhalif unsurlarına ateş açılmış, açılan ateş sonucunda 2 muhalif yaralanmıştır. Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 156 meskûn mahalde yaklaşık 1.265 kilometrekare kontrol sağlanmıştır. Koalisyon güçleri tarafından; Hazwan'da tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 1 hava harekâtı sonucunda, 2 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş ve 1 araç imha edilmiştir. DEAŞ'dan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 24 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekâtın başlangıcından bugüne kadar 31 mayın ve çoğu tuzaklanmış 1.259 EYP etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Bu arada Türk obüs, tank ve jetlerinin desteğiyle DEAŞ'a karşı savaş veren ÖSO dün de 4 köyü teröristlerin elinden alarak kritik önem taşıyan El Bab'a doğru ilerleyişini sürdürdü.



PYD kontrolündeki Mare sınıra giden 20 Türk tankı, kent sokaklarında bu şekilde görüntülendi. Tanklar, PYD hedeflerine bomba yağdırdı.



Türkiye, DEAŞ- PYD ayrımı yapmadan teröristleri temizliyor.
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