Tanklar Mare’de

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 60 gün geride kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun DEAŞ'a karşı ilerleyişi devam etti. DEAŞ'ın yanı sıra, hain terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye de darbeler vuruldu. Türk jetleri hava operasyonlarıyla PYD'yebomba yağdırırken 20 Türk tankı da Mare'ye girişyaptı. Türk tanklarıyla, hava operasyonlarının yanı sıra kara operasyonlarıyla da PYD'ye ağır darbeler vurulurken Afrin bölgesinden Özgür Suriye Ordusu kontrol alanına saldırı düzenleyen PYD mevzilerineağır top atışı yapıldı. Öte yandan TSK'dan yapılan açıklamaya göre 70 PYD/PKK ile 52 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla vurularak baskı altına alındı ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldı. Açıklamada "PYD/PKK mensuplarıtarafından, Aşağı Cerablus'ta bulunan köprününüzerine çıkan muhalif unsurlarına ateş açılmış,açılan ateş sonucunda 2 muhalif yaralanmıştır.Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcındanbu yana 156 meskûn mahalde yaklaşık 1.265kilometrekare kontrol sağlanmıştır. Koalisyongüçleri tarafından; Hazwan'da tespit edilenDEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 1 havaharekâtı sonucunda, 2 DEAŞ mensubu etkisizhale getirilmiş ve 1 araç imha edilmiştir.DEAŞ'dan temizlenen bölgelerde muhalifleredestek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imhatimlerimiz tarafından, 24 EYP kontrollü olarakimha edilmiş, harekâtın başlangıcından bugünekadar 31 mayın ve çoğu tuzaklanmış 1.259 EYPetkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Bu arada Türk obüs, tank ve jetlerinin desteğiyle DEAŞ'a karşı savaş veren ÖSO dün de 4 köyü teröristlerin elinden alarak kritik önem taşıyan El Bab'a doğru ilerleyişini sürdürdü.
PYD kontrolündeki Mare sınıra giden 20 Türk tankı, kent sokaklarında bu şekilde görüntülendi. Tanklar, PYD hedeflerine bomba yağdırdı.
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