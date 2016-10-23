Şükür’den Gülen’e selam

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansman sağladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür'ün İstanbul Bakırköy'deki dubleks evinde arama yapıldı. Aramada, üzerinde TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) yazılı kılıf içerisinde metal sarı renkli kama, kızının Şükür'e terör örgütü elebaşısı Gülen'e iletmek istediği bir not bulundu.
ÇOK SAYIDA FETÖ KİTABI BULUNDU
Notta "Kazasız belasız gelmeni istiyorum baba. Benimle Begüm Elmas'ın hoca efendiye yazdığımız not var. Daha yazmadık. Ama ben sana telefonumdan mesaj atarım. Sen hoca efendiye göster tamam mı" yazdığı öğrenildi. Evde ayrıca FETÖ'nün yayın gruplarına ait çok sayıda kitap çıktı.
Tuzluk Vekil' Hakan Şükür, FETÖ'den ayrıldığını iddia etmişti.
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