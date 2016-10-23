Musul için 4 jet hazır

Musul'u DAEŞ'ten kurtarma adına başlatılan operasyon oldukça yavaş ilerliyor. Irak ordusu son olarak kentin güneydoğusundaki Hemdaniye ilçesi ile kuzeydoğudaki Bertilla kasabasını örgütten geri aldı. Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı Hemdaniye ilçesinin merkezi Karakuş'ta hakimiyet tamamıyla sağlanırken, halkı Hristiyan ve Ezidilerden oluşan Bertilla kasabası da kontrol altına alındı. Musul çevresindeki köylerden bölge halkının kaçışları ise sürüyor.
Türkiye'nin de hava desteğiyle koalisyona girdiği belirtilmişti. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü yazısına göre, harekatın merkez üssü Katar'dan, Ankara'ya 2'si gündüz 2'si öğleden sonra 4 uçağın hazırda bulunması talebi geldi.
Uçaklar bu kapsamda görev emrini bekler vaziyete geçirildi. Ancak şu ana kadar Türk jetleri herhangi bir operasyonda görev almadığı belirtildi.
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