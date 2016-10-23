Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni güvenlik doktrini konusunda; bölgemize bakın. Bugün Suriye'yi kim yönetiyor? Aynı şekilde Irak. Devlet dışı aktörler siyasi süreçleri belirliyor. Yemen ve Lübnan da öyle. Bölgede ciddi bir yönetilemezlik bir sorunu var. Bu konu ile ilgili tezler Türkiye'nin bölgede aktif olmasını istemeyenlerin dile getirdikleri. Tek istedikleri Türkiye bölgede söz sahibi olmasın. Türkiye'nin bölgedeki pozitif etkisini negatife çevirmek isteyenler yine aynı. Türkiye dışarıda dursun denildiği zaman hangi aktörlerin oraya girmesi için zemin hazırlanıyor, ona da bakmak lazım.
TEZKERE BU YÜZDEN ÇIKTI
Bugüne kadar Türkiye tarafından Irak'a yönelik bir tehdit olmadı. Terör örgütleri Irak topraklarını kullanarak bize saldırıyor. PKK sadece bizle değil, Barzani ile de savaşıyor. Biz Irak'a diyoruz, bu örgüt yıllardır sizin komşunuza saldırıyor ve siz bir şey yapmıyorsunuz ve ya yapamıyorsunuz. Tezkere de bu yüzden çıktı. Sonra Irak'tan sanki bu ilkmiş gibi açıklamalar geldi. Siz orada gereğini yapın. PKK ve DAEŞ'i bertaraf edin Türkiye'nin tezkereye ihtiyacı kalmayacak.
BİZ MUSUL'DA YAŞANANLARA SESSİZ KALABİLİR MİYİZ?
Hava operasyonu ile ilgili hazırlıklar yapıldı. Bizim burada birinci önceliğimiz DAEŞ'in temizlenmesi. Bir diğer ise sonrası. 2003 'de yapılan hatalar ve Amerikan işgali DAEŞ'i Irak'ta icat etti ve tüm dünyanın başına bela etti. Bugün Musul Operasyonu'nda aynı hatalar yapılırsa başka canavarlar ortaya çıkar. Yapılan operasyonlar Irak'ın dinamiklerine uygun olmalıdır. Şimdi bize diyebilirler ki Musul'dan size ne. Bu bizi de etkiliyor. Biz Musul'da yaşananlara sessiz kalabilir miyiz? Suriye meselesini gördük.
HAŞDİ ŞABİ'NİN GİRMEYECEĞİ KONUSUNDA AMERİKA'NIN TEMİNATI VAR
PKK Kerkük'te DAEŞ'le mücadele ediyor gibi onların reklamını yapan haberler yapıldı. Kerkük'teki PKK'lı sayısı abartılıyor. 2-3 araçlık bir ekibin girmeye çalıştığı bilgisi geldi. Onun da önüne geçilir. Orada PKK'nın olması ne bizim ne de Kerküklülerin kabul edeceği bir şey değil.Bizim bu konudaki hassasiyetimiz çok nettir.Aynı şekilde Haşti Şabi konusunda da hassasiyetimiz var. Haşdi Şabi'nin Musul'a girmeyeceği konusunda Amerika'nın teminatı var.
TÜRKİYE VE ABD ANLAŞTI MI, ABD TÜRKİYE'NİN TALEPLERİNİ DİKKATE ALIYOR MU?
Bizim ABD ile anlaştığımız noktalar var. DAEŞ'le mücadele konusunda hemfikiriz. Ama ABD'nin DAEŞ'le mücadelesinde ciddi zaafiyetler var.Bizim bu konuda çok ciddi şüphelerimiz var.
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o zaman musula girelim, gazetelere sonsuz haber var ama ilerleme yok, bence türkiyenin en büyük hasmi amerika bu apacik ortada
Yahu...daha ne kadar katlanacagiz bu serefsiz ABD ye....haala bizi arkadan vurmaya calisiyor..böyle müttefikmi olur...hem PYD ye silah vereceksin hemde Fetö pisligini besleyeceksin...yeter artik ...bicak coktan kemige dayandi..!!!
abd butun teror orgutlerin kurucusu ve destekleyicisi
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