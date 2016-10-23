FETÖ’nün kasası

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu olduğu ve Amerika'da bulunduğu tespit edilen Özcan Keleş'in 'Nur Konağı' adlı villasına operasyon düzenlendi. Polis tarafından 3 katlı villaya gerçekleştirilen baskında zemin kattakiodaların tabanında, diğer katlarda ise tümodaların duvarlarında gizli çelik para kasasıolduğunu tespit edildi. Boş olan kasalarda örgüte ait milyonlarca dolar bulunduğu ve Özcan Keleş tarafından bu paraların ABD'ye götürüldüğü anlaşıldı. Özcan Keleş'in babası Ömer Keleş'inde örgütün İngiltere imamı olarak görevyaptığı belirlendi.
Sahtekar Gülen'in sağ kolu olduğu belirlenen Özcan Keleş'in Aksaray'daki villasına girildi. Villanın zemininde ve tüm odaların duvarlarında çok sayıda gizli kasa ortaya çıktı
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