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FETÖ’nün kasası
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu olduğu ve Amerika'da bulunduğu tespit edilen 'in 'Nur Konağı' adlı villasına operasyon düzenlendi. Polis tarafından 3 katlı villaya gerçekleştirilen baskında zemin kattaki odaların tabanında, diğer katlarda ise tüm odaların duvarlarında gizli çelik para kasası olduğunu tespit edildi. Boş olan larda örgüte ait milyonlarca dolar bulunduğu ve Özcan Keleş tarafından bu paraların ABD'ye götürüldüğü anlaşıldı. Özcan Keleş'in babası Ömer Keleş'in de örgütün İngiltere imamı olarak görev yaptığı belirlendi.



Sahtekar Gülen'in sağ kolu olduğu belirlenen Özcan Keleş'in Aksaray'daki villasına girildi. Villanın zemininde ve tüm odaların duvarlarında çok sayıda gizli kasa ortaya çıktı
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