Elveda Miray

Bursa Orhangazi'de oturan Pişkin ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü Miray'a 2 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. İlkokul öğrencisi olan Miray, hastalığı nedeniyle düzenli olarak okuluna gidemedi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zaman zaman operasyonlar geçirdi. Küçük Miray, geçen perşembe akşamı fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi yasa boğuldu. Miray'ın cenazesi dün hastaneden alınarak yaşadığı Yeniköy Mahallesi'ne götürüldü. Bir otomotiv şirketinde işçi olarak çalışan baba Nedim Pişkin'i acı gününde mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Miray'ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Nedim Pişkin'in kısa bir süre önce de babası Osman Pişkin'i yitirdiği öğrenildi.