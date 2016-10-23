Elveda Miray

Bursa Orhangazi'de oturan Pişkin ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü Miray'a 2 yıl önce akciğer kanseriteşhisi konuldu. İlkokul öğrencisi olan Miray, hastalığı nedeniyle düzenli olarak okuluna gidemedi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zaman zaman operasyonlar geçirdi. Küçük Miray, geçen perşembeakşamı fenalaşınca hastaneyekaldırıldı. Ancak doktorların tümmüdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi yasa boğuldu. Miray'ın cenazesi dün hastaneden alınarak yaşadığı Yeniköy Mahallesi'ne götürüldü. Bir otomotiv şirketinde işçi olarak çalışan baba Nedim Pişkin'i acı gününde mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Miray'ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Nedim Pişkin'inkısa bir süre önce de babası OsmanPişkin'i yitirdiği öğrenildi.
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