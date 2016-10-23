Bomba yüklü araç helikopterle vuruldu!

TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi'ne dün sızmaya çalışırken güvenlik güçlerince fark edilen ve çıkan çatışma sonrası kaçan PKK'lıların ormanlık bölgede sakladığı 2 ton bomba yüklü araç, bu sabah insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edildi. Havalanan kobra helikopterler PKK'nın bomba yüklü aracını imha etti. Valilikten yapılan açıklamada dünkü operasyonda 3'ü kadın 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Yaklaşık 40 kişilik PKK'lı grubu dün sabah Ovacık İlçesi'ne sızmaya kalkıştı. Güvenlik güçleri tarafından fark edilen PKK'lılara müdahale edildi. Çıkan çatışma sonrası PKK'lılar, Otlubahçe ile Kozluca Köyü kırsal kesimindeki ormanlık alana kaçtı. Teröristler, kaçış güzergahları İHA ile tespit edilince,p F-16 uçaklarla bombalanmış ve Kobra helikopterler ile ateş altına alındı ve 3 kadın, 4 erkek toplam 7 bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi.



İHA BULDU, KOBRA HAVADAN VURDU

Telsiz dinlemeleri ve istihbarat çalışmalarından, PKK'lıların ilçe merkezinde bomba yüklü araç sokmaya çalıştıkları saptandı. Bunun üzerine bölgeye gönderilen İHA'lar bomba yüklü aracı aradı. Yapılan çalışma sonucu İHA'lar bugün saat 08.00 sıralarında PKK'lıların ormanda gizlediği ve içinde yaklaşık 2 ton patlayıcı yüklü olduğu değerlendirilen bombalı aracın yerini tespit etti.



Ovacık ilçe merkezine bağlı Kozluca Köyü kırsal kesiminde ormanlık alanda gizlenen bomba yüklü araç bölgeye gönderilen Kobra tipi taarruz helikopterleri ile havadan vurularak imha edildi. Helikopterlerin vurduğu bombalı aracın infilak etti ve alev alev yandı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği'nden yapılan, Ovacık İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma ve bombalı aracın imhasıyla ilgili açıklama şöyle:



"22 Ekim 2016 tarihinde Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı/ Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığı'na yönelik teröristlerce uzun namlulu silahlar ile saldırıda bulunulmuş, güvenlik güçlerimizin anında ateşle karşılık vermesi üzerine teröristler bölgeden kaçmaya çalışmışlardır. Kaçış güzergahlarının İHA ile tespit edilmesine müteakip F-16 uçaklarla bombalanmış ve Kobra helikopterler ile ateş altına alınmıştır. Bahse konu gerçekleşen operasyonlar kapsamında; 3 kadın, 4 erkek toplam 7 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar sonrası bölgede Emniyet ve Jandarma unsurlarımızca gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonrasında; 2 adet M-16 piyade tüfeği 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Zagros silahı, 1 adet Bixi Makinalı Tüfek, 1 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği, 14 adet el bombası, 380 adet Kaleşnikof piyade tüfeğine ait dolu fişek, 1 adet el dürbünü, 2 adet anti tank roketatar sevk fişeği, 2 adet anti tank roketatar mühimmatı, 2 adet sırt çantası ve şemsiye, 9 adet Molotof Kokteyli, 11 adet şarjör ele geçirilmiş, her iki operasyon sonrası ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir."