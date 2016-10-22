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öldü

Ümran öldü
Ağustos ayında rejiminin hava saldırılarında Halep'te yaralanan ve ardından konulduğu ambulanstaki bakışlarıyla tüm dünyanın içini acıtan bebeğin öldüğü iddia edildi. Uluslararası ajanslar, geçtikleri haberlerde Ümran'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Öte yandan Esad dış basına konuşurken kendisine Ümran da soruldu. 400 bin vatandaşını katleden Esad, Ümran ve diğer çocuklarla ilgili çıkan fotoğrafların düzmece olduğunu söyleyerek iğrenç bir açıklamada bulundu.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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