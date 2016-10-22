Ümran öldü

Ağustos ayında Esad rejiminin hava saldırılarında Halep'te yaralanan ve ardından konulduğu ambulanstaki bakışlarıyla tüm dünyanın içini acıtan Ümran bebeğin öldüğü iddia edildi. Uluslararası ajanslar, geçtikleri haberlerde Ümran'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Öte yandan katil Esad dış basına konuşurken kendisine Ümran da soruldu. 400 bin vatandaşını katleden Esad, Ümran ve diğer çocuklarla ilgili çıkan fotoğrafların düzmece olduğunu söyleyerek iğrenç bir açıklamada bulundu.
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