Şüpheli ölüm

Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olan 19 yıllık polis memuru Hakkı Un (44), 14 Ağustos 2016'daki trafikkazasında hayatını kaybetti. Un'un eşi Asiye Un, kocasının FETÖtarafından öldürülmüş olabileceğini ilerisürdü. Asiye Un, "Eşim 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den yakalanan şahısların teknik incelemesini yapıyordu. Daha önce bizehiç 'Evin kapısını kimseye açmayın'demeyen eşim, 15 Temmuz'dan sonrabizi sık sık uyarmaya başlamıştı" dedi.
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