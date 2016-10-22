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Şüpheli ölüm

Şüpheli ölüm
Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olan 19 yıllık Hakkı Un (44), 14 Ağustos 2016'daki sında hayatını kaybetti. Un'un eşi Asiye Un, kocasının FETÖ tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü. Asiye Un, "Eşim 15 Temmuz'dan sonra 'den yakalanan şahısların teknik incelemesini yapıyordu. Daha önce bize hiç 'Evin kapısını kimseye açmayın' demeyen eşim, 15 Temmuz'dan sonra bizi sık sık uyarmaya başlamıştı" dedi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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