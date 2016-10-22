  1. Ümran öldü
  2. Şüpheli ölüm

Şehide selam

Şehide selam
Hakkari'nin İlçesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada olan Piyade Uzman Çavuş Murat Özer, memleketi 'de düzenlenen le son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Özer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı si bahçesine götürüldü.

ŞAPKASINI TAKTI
namazının ardından şehit 'in naaşı lerin omuzlarında top arabasına konuldu. Bu sırada şehidin kardeşi Ebru Özer ve üvey annesi Vesile Özer, tabuta sarılarak ağladı. Şehit babası Mustafa Özer de asker şapkasını takıp oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Aynı çatışmada şehit düşen Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik de memleketi İzmir'in Aliağa İlçesi'nde toprağa verildi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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