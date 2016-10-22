Şehide selam

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan PiyadeUzman Çavuş Murat Özer, memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Özer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı ReşadiyeCamisi bahçesine götürüldü.
ŞAPKASINI TAKTI Cenaze namazının ardından şehit Murat Özer'in naaşı askerlerin omuzlarında top arabasına konuldu. Bu sırada şehidin kardeşi Ebru Özer ve üvey annesi Vesile Özer, tabuta sarılarak ağladı. Şehitbabası Mustafa Özer deasker şapkasını takıpoğlunu son yolculuğunauğurladı. Aynı çatışmada şehit düşen Piyade YüzbaşıOğuz Özgür Çevik de memleketi İzmir'in Aliağa İlçesi'nde toprağa verildi.
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