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  2. Ateş Kerkük’e sıçradı

NATO kafa

Türk jetleri, kanlı terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan unsurlarını vurdu. Terör destekçileri şok oldu. İngiliz The Times gazetesi “Türkiye ve NATO’ya darbe indirdi” deyip üzüntü duydu! Askerimiz dün de hem YPG hem de ’a bir kez daha bomba yağdırıp üst aklın oyunlarını yine bozdu

NATO kafa
ABD ve , Ortadoğu'dan uzak kalmadı. Sınırı olmamasına karşın soluğu her fırsatta Ortadoğu'da aldı. Haddi olmadığı halde Türkiye'nin terörle mücadelesine karışmaya çalıştı. Hatta askerimizin polisimizin mücadele ettiği terör örgütlerine destek sağladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan de üst aklın taşeronları arasında yer aldı. Türkiye ise hem 'a hem de YPG'ye yönelik 'nı başlattı. 59'uncu gününe giren harekatta hedef DEAŞ'ın adeta yuvası olan El Bab'tı. Bu sırada terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'li teröristlere de yapıldı. 200 YPG'li ortadan kaldırıldı. Ancak YPG'yi bağrına basan üst akıl şoka uğradı. Operasyon tüm dünyada yankılandı. ve İngiliz medyası YPG'ye yönelik operasyonu eleştirmeye kalktı. Amerika'nın bölgedeki politikalarında en büyük ortaklarından biri olan İngiliz The Times gazetesi, ne yapacağını şaşırdı! Türkiye'yi karalamaya kalktı.

'KÜRT SAVAŞÇILAR' DİYE YAZDI
Dün gazetede yayınlanan bir analizde, Türkiye'nin operasyonlarının Amerika ve NATO politikalarıyla bağdaşmadığı, ABD'nin bölgedeki stratejisine vurulmuş çok büyük bir darbe olduğu vurgulandı. Teröristler hakkında "Kürt şavasçılar" ifadeleri kullanıldı. İngiliz gazetesi "Türk savaş uçakları ve topları Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin desteklediği Kürt savaşçılarının bir kısmını bombalayarak öldürdü.

YÜKSEKOVA 'DA İHA DARBESİ
ABD ve NATO stratejisine böylece yeni bir darbe indirilmiş oldu" şeklinde kan kokan bir yazı yazdı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri üst akla inat bir operasyon daha yaptı. Dün kapsamında terör örgütleri DEAŞ'a ait 40 ve PKK/YPG'ye ait 6 hedefe atış yapıldı. Çok sayıda hain öldürüldü. Hakkari Çukurca'da da 26 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Yüksekova'da ise İnsansız Hava Araçları, 6 teröristi ortadan kaldırdı.

ABD ve İngiltere, YPG'ye destekte sınır tanımadı. İngilizler Tel Temir'de YPG'nin cirit attığı yerde sağlık üssü açtı! Özel eğitimli 11 doktorun 5'i İngiliz, 6'sı Amerikalı'ydı....
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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