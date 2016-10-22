Türk jetleri, kanlı terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG unsurlarını vurdu. Terör destekçileri şok oldu. İngiliz The Times gazetesi “Türkiye ABD ve NATO’ya darbe indirdi” deyip üzüntü duydu! Askerimiz dün de hem YPG hem de DEAŞ’a bir kez daha bomba yağdırıp üst aklın oyunlarını yine bozdu
ABD ve Avrupa, Ortadoğu'dan uzak kalmadı. Sınırı olmamasına karşın soluğu her fırsatta Ortadoğu'da aldı. Haddi olmadığı halde Türkiye'ninterörle mücadelesine karışmaya çalıştı. Hatta askerimizin polisimizin mücadele ettiği terör örgütlerine destek sağladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG de üst aklın taşeronları arasında yer aldı. Türkiye ise hem DEAŞ'a hem de YPG'ye yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. 59'uncu gününe giren harekatta hedef DEAŞ'ın adeta yuvası olan El Bab'tı. Bu sırada terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'li teröristlere de operasyon yapıldı. 200 YPG'li ortadan kaldırıldı. Ancak YPG'yi bağrına basan üst akıl şoka uğradı. Operasyon tüm dünyada yankılandı. ABD ve İngiliz medyası YPG'ye yönelik operasyonu eleştirmeye kalktı. Amerika'nın bölgedeki politikalarındaen büyük ortaklarından biri olan İngilizThe Times gazetesi, ne yapacağını şaşırdı! Türkiye'yi karalamaya kalktı.
'KÜRT SAVAŞÇILAR' DİYE YAZDI
Dün gazetede yayınlanan bir analizde, Türkiye'nin operasyonlarının Amerika ve NATO politikalarıyla bağdaşmadığı, ABD'ninbölgedeki stratejisine vurulmuş çok büyükbir darbe olduğu vurgulandı. Teröristler hakkında "Kürt şavasçılar" ifadeleri kullanıldı. İngiliz gazetesi "Türk savaş uçakları vetopları Suriye'nin kuzeyinde ABD'nindesteklediği Kürt savaşçılarının birkısmını bombalayarak öldürdü.
YÜKSEKOVA 'DA İHA DARBESİ ABD ve NATO stratejisine böyleceyeni bir darbe indirilmiş oldu" şeklinde kan kokan bir yazı yazdı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri üst akla inat bir operasyon daha yaptı. Dün Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütleri DEAŞ'a ait 40 ve PKK/YPG'ye ait 6 hedefe atış yapıldı. Çok sayıda hain öldürüldü. Hakkari Çukurca'da da 26 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Yüksekova'da ise İnsansız Hava Araçları, 6 teröristi ortadan kaldırdı.
ABD ve İngiltere, YPG'ye destekte sınır tanımadı. İngilizler Tel Temir'de YPG'nin cirit attığı yerde sağlık üssü açtı! Özel eğitimli 11 doktorun 5'i İngiliz, 6'sı Amerikalı'ydı....
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