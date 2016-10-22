Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplu açılış töreninde halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bazen en büyük ihanetler şerden çıkıyor. Bu konuda milletimle aynı şeyi düşünüyorum. Diyorum ya parlamentoda bu karar (idam) geçerse ben bu kararı onaylarım. Çünkü devlet kendisine karşı işlenen suçları af yetkisinde. Kişilere karşı işlenen suçları biz affedemeyiz. Tek parti döneminde bu millete yapılan en büyük yanlış kültürüyle bağlarının zayıflatılmasıdır. Tam bir cahil cesareti ile Türkiye'nin Irak ile Suriye ile Bosna ile ne işi olabilir diyorlar. Bu coğrafyalar canımızın birer parçasıdır. Bizim oraları hissetmemiz mümkün mü? Öyle karanlık bir dönem ki kayıplarımızın sayısını bile çıkaramamışız. Bu acılar kalbimizde bunu unutamayız. Kültür sıradan bir olay değil. Kültür, ecdaddan devralınan maddi ve manevi mirasın tümüdür. Birileri çıkmış bize geçmişimizi toptan unutturmaya çalışıyor. Biz unutsakda tarih unutmuyor. Malesef bir dönem, bu büyük milleti kendi tarihinden koparmak için kasıtlı bir politika izlenmiştir. uzun yıllar boyunca öyle çarpık bir eğitim sistemi vardı ki gençliğimiz bu milletin geçmişinin 90 yıldan ibaret olduğunu sanıyor. Uyuya uyuya yata yata bir nesil büyür mü? Olsa olsa karpuz tarlasında karpuz büyür.

BU SINIRLARI GÖNÜLLÜ KABUL ETMEDİK

Böyle bir çarpık durumla karşı karşıya bıraktılar. Bu topraklarda Anadolu Selçuklular, Osmanlılar vardı. Gençler bakınız biz nereden 780 bin km'ye geldik biliyor musunuz? Yaklaşık 20 milyon km'den geldik. Cumhuriyet bizim ilk değil son devletimizdir. Bu sınırları gönüllü olarak kabul etmedik. Cumhuriyeti kuran kadronun çok önemli bölümünün doğduğu topraklar dahi sınırlarımız dışında kalmıştır. Artık bu yanlış tarih anlayışından vazgeçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda temsil eden 16 devlet temsil ediliyor. 2200 yıllık bir geçmişe sahipiz.

Bursalılar bir ifade kullanırlar. Tencere kapağını bulmayınca kaynamaz" Anadolu coğrafyası bu topraklarla buluşunca tarihin en büyük devletlerini kurdular. Bugün Balkanlarda Türk ifadesi İslam kavramı yerine kullanılır. Bu bölgelerde Türk sözü duyarsanız müslümanları kastediyordur. Coğrafyamıza verilen Türk ismi bizim için gurur kaynağıdır. Milli Eğitim Sistemimiz hem mililik hem eğitim anlamında ideal boyuta gelmeden hiçbir şeyi çözemeyiz.