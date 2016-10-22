Asfalt ağladı

İçişleri Bakanlığı'nca Doğu ve Güneydoğu'daki HDP'li belediyelere atanan kayyumların göreve başlamasıyla birlikte kısa sürede şehirlerin çehresi değişti.



Kayyumlar, bölge halkına hizmet vermeye başladı. İşte belediyeciliğe hasret olan bölge halkını durumdan son derece memnun bırakan o hizmetlerden bazıları:



Batman: Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatı ile 1 Ekim'den bu yana 20 bin ton asfalt serimi yapıldı, 30 bin metrekare parke taşı döşendi.

Van-Erciş: Mehmet Şirin Yaşar, Erciş'in en önemli sorunlarından birini çözerek kısa sürede 4 otopark yaptırdı. Deprem sonrası başlatılan konut sorununun çözülmesi için "Kentsel Dönüşüm Kurulu" oluşturuldu.

Van-Edremit: Kamil Saka, ilçede kapsamlı yol çalışması yaptırdı. İkizçay Mahallesi'nde düzenlemeleri sürdüren ekipler Sarıkız Mahallesi'nde de çalışmalara başladı.

Şırnak-Cizre: Hendek ve barikatlar nedeniyle adeta harabeye dönen Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne kayyum olarak kaymakam Ahmet Adanur, teröristlerin patlayıcı döşemesi nedeniyle tahrip olan caddelerdeki bordür taşlarını yeniledi ve boyattı. İlçenin birçok yerinde park yapıldı. Dicle Nehri kenarında 50 bin dönüm alanı yeşillendirme çalışması başlatıldı.



HÜSEYİN KAÇAR