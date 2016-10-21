Suç makinesi

FETÖ’nün suikasttimi, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı oteli ve Moda Deniz Kulübü’nü bastı. Kalleşler kıskaca alındı. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu MAK timlerine üçüncü dalga operasyonu yapıldı. Aralarında 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 30 astsubayın da bulunduğu 40 asker gözaltına alındı...
Terör örgütü FETÖ, devletin en kritik kurumlarında yuvalandı. Ordu içine sızan FETÖ'cü askerler, 15 Temmuz gecesi darbe yapmaya kalktı. Ancak 78 milyon, kalleşleredemokrasi tokadı attı. Darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele ve İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'ne baskın yapan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timleri, güvenlik güçlerinin kıskacına takıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri içerisinde yer alan MAK timleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planı da olmak üzere aktif rol aldı. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 21 kişilik MAK timi, darbe sabahı askeri araçlarla İstanbul'a yollandı. Daha sonra üstten iki helikopter kaldırıldı. Özel eğitimli timler, İstanbul'da Moda Deniz Kulübü'ne baskın yaparak Hava Kuvvetleri KomutanıAbidin Ünal'ın da aralarında bulunduğu üst düzey komutanları rehin aldı. İzmir'deki 2. Ana Jet Üssü'nden hareket eden 21 kişilik tim ise CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırdı.
FETÖ'CÜ 7 ASKER ARANIYOR
Darbe girişiminin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri operasyon düğmesine bastı. İlk operasyonda 3'üncü Ana Jet Üs ve GarnizonKomutanı Tümgeneral Haluk Şahar'ın da aralarında bulunduğu 23 asker yakalandı. 4 Ekim günü düzenlenen 2'nci dalga operasyonunda da 1 yarbay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve emekliye ayrılan 2 astsubayın da bulunduğu 21 asker tutuklandı. Ancak FETÖ'cü MAK timine yönelik operasyonlar durmadı. FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 47 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu kapsamda dün sabah 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu MAK timlerine yönelik üçüncü dalga operasyonu yapıldı. Eş zamanlı yürütülen operasyonda aralarında 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 30 astsubayın bulunduğu 40 rütbeli asker gözaltına alındı. 7 şüphelinin arandığı açıklandı.
SUİKAST TİMİNE DARBE!
gözaltına alınan askerlerin çoğunun özel eğitimli MAK timlerinde görev yaptığı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin yüzlerini gizlemeye çalışması dikkat çekti.
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